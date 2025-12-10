第36回ファイバーリサイクル衣類の海外送り出しを実施

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下グリーンコープ）に所属する社会福祉法人グリーンコープは、組合員や一般の方からファイバーリサイクルセンターに寄せられた衣類を、12月12日（金）にパキスタンへ送り出します。今年の4月に実施した際には、43名が活動に参加し、22,410kgの衣類をパキスタンに送りました。今回も同じ規模を想定しています。

2025年4月18日に行われた衣類の送り出し

グリーンコープのファイバーリサイクル運動

「生活困窮者の就労支援」「国境を越えた子育て支援」「衣類のリユース・リサイクル 」を目的に家庭で眠っている衣類を回収し、国内でのリユースやパキスタンやタイへの送付によって活用しています。

(1) 生活困窮者の就労支援

届けられた衣類の仕分け、梱包作業などを通して、再び社会に出て働くための就労訓練を行っています。 就労訓練では、抱樸館福岡(生活困窮者の自立支援施設)・福岡県自立相談支援事務所、その他の支援機関から受け入れ、連携しながら、その方の課題解決や就労・地域自立に向けて、寄り添った支援を進めています。

（2）国境を越えた子育て支援

パキスタンで販売された衣類の売上は、カラチ市にある無料の学校「アル・カイールアカデミー」の運営資金に使われています。これまで組合員や地域の方々から届けられた寄付衣類は、約957トンとなり、うち約880トン(2024年9月までの実績)を現地へ送り出しました。衣類を詰めたコンテナ1回・24トンの売り上げで、約250人の子どもたちが1年間学校へ通うことができます。

（3）衣類のリユース・リサイクル

寄付として届けられた衣類のうち国内で販売できるものは、九州各地に広がるリサイクルショップ「ゆう＊あい」やファイバーリサイクルセンター内のショップなどで販売され、その収益はファイバーリサイクルセンターの運営費に充てられています。2023年度は、60,297kgの衣類を回収し、その内14,616kgの衣類を国内で販売したことで、約109,912kgの二酸化炭素を削減することができました。

グリーンコープのファイバーリサイクル事業

開催概要

日時：2025年12月12日(金) 9:00～15:00

場所：グリーンコープ生活協同組合連合会 福岡物流センター

（福岡県糟屋郡粕屋町内橋西三丁目7-28）

参加人数：43名

組織概要

社会福祉法人グリーンコープ

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号

理事長：小林 香織

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号

代表理事 日高 容子

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。