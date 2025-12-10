株式会社COMPASS、次期学習指導要領改訂に向けて「一歩先の“主体的な学び”」を考えるイベントを1/17（土）オンラインで開催

株式会社COMPASS

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」を開発・提供する株式会社COMPASS（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤潤、以下 COMPASS）は、次期学習指導要領改訂に向けて考える「一歩先の“主体的な学び”」をテーマにしたオンラインイベントを2026年1月17日（土）に開催することをご報告いたします。本イベントでは「教えない授業」の山本崇雄先生、『子どもが自ら学び出す！自由進度学習のはじめかた』の蓑手章吾先生をパネルディスカッションのゲストにお迎えするほか、COMPASSが全国の自治体と取り組む“主体的な学び”のための実証プロジェクトの実証校である町田市立藤の台小学校・真光寺中学校の先生にもご登壇いただきます。

“主体的な学び”は現在議論が進む次期学習指導要領改訂においても「第一の方向性」に据えられ、引き続きこれからの学びの重要なキーワードとなっています。一方で、「主体的に学習に取り組む態度」の評価の見直しが進むなど、“主体的な学び”の理念そのものや、その実現方法をあらためて問い直し、再構築していくことが求められる時期を迎えています。



こうした状況をふまえ、COMPASSでは、「これからの“主体的な学び”とは何か」「どのように実現していくべきか」を、全国の学校現場の皆さまとともに考えるオンラインイベント「一歩先の“主体的な学び”～次期学習指導要領改訂に向けて、これからの“主体的な学び”のためにできること～」を、来る2026年1月17日（土）に開催いたします。

本イベントでは、“主体的な学び”実践のトップランナーである「教えない授業」を提唱・実践する山本崇雄先生、『子どもが自ら学び出す！自由進度学習のはじめかた』の著者である蓑手章吾先生をパネルディスカッションのゲストにお迎えし、先生方の実践を通して、次期学習指導要領改訂に向けた、これからの“主体的な学び”の実現方法、そして“先生の役割”はどう進化していくべきかについて考えていきます。また、COMPASSが昨年度より全国の自治体と取り組んでいる“主体的な学び”のための実証プロジェクトについて、実証校である町田市立藤の台小学校・真光寺中学校の先生とともにご紹介してまいります。



さらに、子どもたちの“主体的な学び”をサポートするための学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」の新機能・コンテンツおよび、COMPASSが小学館集英社プロダクションと開発・提供する「公教育向け探究学習プログラム」の最新情報の紹介も予定しております。ぜひふるってお申し込みください。

オンラインイベント開催概要

一歩先の“主体的な学び”

～ 次期学習指導要領改訂に向けて、これからの“主体的な学び”のためにできること ～



◆日 時： 1月17日（土）14:00～17:00

◆対象者： 全国の自治体担当者様・学校関係者様

◆参加費： 無料

◆会 場： Zoomオンライン配信（要事前申し込み）

◆プログラム：

・パネルディスカッション

― 次期学習指導要領改訂に向けて考える“主体的な学び”と“先生の役割”とは

・学校現場における実践事例紹介

― 子どもたちの“主体的な学び”を育む授業モデル構築の実証報告

・プロダクト・アップデート

― 一歩先の“主体的な学び”のためのキュビナ・探究学習プログラム最新TOPICS

※当日のタイムスケジュール等は後日発表いたします。

◆申し込み方法：

下記の参加フォームよりお申し込みください。

URL： https://edu.qubena.com/qubena_260117event?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=event_2601(https://edu.qubena.com/qubena_260117event?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=event_2601)

◆主催： 株式会社COMPASS

各プログラムについて

■パネルディスカッション次期学習指導要領改訂に向けて考える“主体的な学び”と“先生の役割”とは

“主体的な学び”を実現する授業づくりにおけるトップランナーの先生お二人をゲストに迎え、パネルディスカッションを実施。先生方の実践を通して、これからの“主体的な学び”の実現方法、そして“先生の役割”はどう進化していくべきか、考えていきます。



【登壇者】

山本 崇雄 氏

横浜創英中学・高等学校副校長・日本パブリックリレーションズ学会前理事長ほか。

都立中高一貫教育校を経て、2019年より複数の学校および団体・企業でも活動する二刀流（副業）教師。「教えない授業」と呼ばれる自律型学習者を育てる授業を実践。子どもから社会人まで自分で考えて行動する自律型人材育成をテーマにした講演会、出前授業、執筆活動を精力的に行っている。検定教科書（英語）の編集委員を務めるほか、著書に『「学びのミライ地図」の描き方』（学陽書房）、『なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか』（日経BP社）、『「教えない」から学びが育つ』（ウェッジ）ほか多数。趣味はサウナでサウナ・スパ健康アドバイザーでもある。

蓑手 章吾 氏

東京で4校展開するオルタナティブスクールHILLOCK初等中等部を創設、運営。

元公立小学校教員で、教員歴は14年。専門教科は国語で、教師道場修了。特別活動や生活科・総合的な学習の時間についても専門的に学ぶ。特別支援学校でのインクルーシブ教育や、発達の系統性、乳幼児心理学に関心を持ち、教鞭をとる傍ら大学院にも通い、人間発達プログラムで修士課程修了。特別支援学校教諭二種免許状を所有。プログラミング教育で全国的に有名な前原小学校ではICTプロジェクト主任も務めた。主著に『子どもが自ら学び出す！自由進度学習のはじめかた』『個別最適な学びを実現するICTの使い方』（共に学陽書房）、共著『知的障害特別支援学校のICTを活用した授業づくり』（ジアース教育新社）、『before&afterでわかる！研究主任の仕事アップデート』（明治図書出版）など。

■学校現場における実践事例紹介子どもたちの“主体的な学び”を育む授業モデル構築の実証報告

子どもたちの“主体的な学び”を育む新しい授業の形をデザインする、「主体的な学びの実証プロジェクト」の取り組みとその成果をご紹介。COMPASSが全国の実証校とともに進めるプロジェクトの内容および実践とその成果について、実証校の先生とともに発表します。



【登壇者】

深澤 友美 氏

東京都町田市立藤の台小学校 主任教諭

影山 泰明 氏

東京都町田市立真光寺中学校 主任教諭

株式会社COMPASS 未来教育室メンバー

■プロダクト・アップデート一歩先の“主体的な学び”のためのキュビナ・探究学習プログラム最新TOPICS

COMPASSでは、子どもたちの個別最適で主体的な学びを支援するため、キュビナと探究学習プログラムのアップデートに日々取り組んでいます。本プログラムでは、デジタルテスト（CBT）サービス「キュビナ テスト」をはじめとする来年度にかけてのキュビナの大幅アップデートや探究学習の新プログラムなど、最新TOPICSをご紹介します。

【登壇者】

株式会社COMPASS プロダクト開発メンバー

COMPASSについて

URL：https://qubena.com/

AIが児童生徒一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するAI型教材「キュビナ」を開発し、2021年度には小学校・中学校の5教科対応版をリリース。2022年度にはMEXCBTとの連携を行い、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」として学習eポータルのサービス提供を開始しました。さらに文部科学省検定済の主要教科書に準拠した問題を搭載した「キュビナ 教科書×AIコンテンツ」を2023年度以降続々とリリースするなど、教科書と教材をシームレスに接続することで「子どもたちを中心としたシームレスなデジタル学習基盤」の構築を目指しています。

現在は全国170以上の自治体、小中学校約2,300校で100万人以上が利用しており、累計解答数は30億件超、アダプティブラーニングによる知識・技能の習得を支援しています。2018年度から20年度まで3年連続で経済産業省「未来の教室」実証事業に採択。また「日本e-learning大賞 経済産業大臣賞」「グッドデザイン賞」を受賞しています。

COMPASSはこれからもキュビナの提供を通して、すべての子どもたちを取り残すことなく「個別最適な学び」を届けるリーディングカンパニーとして、さらなる公教育へのICT普及に貢献できるよう邁進してまいります。