事業成長・新規事業に繋がる多摩地域唯一の産官学民連携展示会「たま未来連携EXPO2025」詳細プログラムを初公開

東京都は、多摩地域で唯一の産業振興及び広域的な産業交流を目的とする展示会「たま未来連携EXPO2025」を、東京たま未来メッセ（東京都立産業交流センター）において2025年12月18日（木）、19日（金）の2日間開催いたします。

本展示会では、多摩及び近隣地域の学術機関を中心に、自治体、産業支援機関等が出展するほか、セミナーやパネルディスカッション、キャリア企画などの来場者が課題発見とマッチングを実感できるプログラムを展開します。

新しい事業やイノベーションの創出、産官学民連携に関心のある企業、金融機関、地方自治体、研究機関等の関係者、ならびに投資家、起業家の皆様にご来場いただき、多摩及び近隣地域での取組みを広く知っていただくとともに、多摩地域を中心とした連携の基盤を築く貴重な機会となります。

入場無料ですが、下記のURLより事前参加登録が必要です。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

ステージプログラム

【講演・パネルディスカッション】

■12月18日（木）

＞13:00～15:00 セミナー

事業拡大は産学連携で！中小企業の成長を加速する「成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech）」

本セミナーでは中小企業の研究開発を支援する「Go-Tech」の制度概要や活用ポイントを独立行政法人中小企業基盤整備機構が解説します。

さらに、本制度を活用して新たな製品・サービス・技術を創出した3社が登壇し、研究テーマの着想から産学連携の進め方、事業化に至るまでのプロセスや成果を共有します。

登壇者

浮穴 俊康 氏（独立行政法人 中小企業基盤整備機構 関東本部 企業支援部 支援推進課 中小企業アドバイザー）

田中 功 氏（株式会社エーディーシー 取締役）

薬袋 博信 氏（株式会社 常光 札幌研究開発室 課長 兼 材料グループ 課長）

川端 克彦 氏（ローツェイアス株式会社 代表取締役会長）

こんな方におすすめ

・産学連携を始めたいが、共同研究の進め方に不安を抱えている企業の方

・産学連携の必要性は感じているものの、まだ具体的に踏み出せていない方

＞15:30～16:30 パネルディスカッション

「偶然」を「連携」に変える力―展示会から始まる協働のストーリー

展示会で偶然出会った株式会社weadと東京たま未来メッセ。実証実験の場を探していた同社に対し、資材や環境が揃うメッセが協力することとなり、出会いからほどなく実験がスタートしました。

さらに、その取組を八王子地域の循環モデルに組み込むため、wead社と連携研究を進めていた東京都市大学も加わり、三者による産学連携が一気に加速。

本パネルディスカッションでは、偶然の出会いから連携が生まれた経緯や、実証実験・分析・地域循環モデルづくりの実例を紹介します。

登壇者

古川 柳蔵 氏（東京都市大学環境学部・教授）

兵法 彩 氏（東京都市大学環境学部・准教授）

井川 桃花 氏（株式会社wead 代表取締役）

松浦 一 氏（東京たま未来メッセ センター長）

こんな方におすすめ

・展示会の参加に具体的に踏み出せていない方

・産学連携の第一歩を実例から学びたい方

■12月19日（金）

＞14:00～14:30 セミナー

西武信用金庫の産学連携を活用した事業支援活動について

登壇者

簗瀬 創一 氏（西武信用金庫 事業支援部 副部長）

こんな方におすすめ

・産学連携・スタートアップ・新規事業を検討されている、または興味がある企業・学術機関関係者

＞15:00～16:00 特別講演

産学連携が生み出す製品化モデル―地域発・生命科学イノベーションの最前線―

本セミナーでは、電気通信大学のライフサイエンス分野で期待される先端技術（近赤外線発光技術）がどのように研究開発され、産業界との連携を経て事業化へとつながっていったのかを紹介します。

研究を支える制度や大学発技術の社会実装プロセスを知ることで、産学連携の可能性と具体的な進め方についてイメージをつかめるよう、実例を交えながら解説いたします。

登壇者

牧 昌次郎 氏（電気通信大学・大学院情報理工学研究科・教授・副学長）

こんな方におすすめ

・研究開発を制度・補助でどのように前進させられるのか知りたい企業の方

・大学の先端研究が製品化・事業化へつながるプロセスに興味のある方

【出展者プレゼンテーション】

2日間に渡って、一部出展団体の研究成果や取り組み事例を紹介するプレゼンテーションを実施します。

会場マップ

来場者が会場を回遊しやすく、また偶然の出会いが生まれやすいよう、学術機関の出展シーズを以下の5つのテーマに区分し、エリア分けを行っています。

特別企画

- Green & Environment：環境技術、地域循環、サステナビリティをテーマとし、環境・設備系企業、NPO、自治体、研究機関などとの連携を促進します。- Startup & Education：スタートアップ支援・学生企業・実践教育をテーマとするゾーン。「学びの社会実装」を体現するエリアとして、学生の創造性や実践力をアピールします。- Medical & Wellbeing：医療、創薬、ヘルスケア、生命科学をテーマとし、医療機関、製薬企業、ヘルスケア関連企業、食品企業などとの連携を促進します。- Tech & Innovation：技術開発、産学連携、DX推進をテーマとし、企業の研究開発部門や技術者、新規事業担当者とのマッチングを促進します。- Regional & Community：地域活性化、まちづくり、文化振興、生活課題解決をテーマとし、自治体、NPO、地域事業者、観光関連企業などとの協働を促進します。

本EXPOの会期中には、産官学民連携をテーマにした特別企画を併催いたします。

■交流サロン『社会とアートの交差展 - 阿佐ヶ谷美術専門学校 × 東京たま未来メッセ』

阿佐ヶ谷美術専門学校との産学連携の取組みとして、同校の「社会とアート」の授業で、東京たま未来メッセのイベントで使用したパネルやチラシを制作素材として活用いただきました。

学生の皆さんがそこから着想を広げて制作した作品の一部を、東京たま未来メッセの交流サロンで展示いたします。

■展示室C『八王子/さがまちコンソーシアムパネル展示・コワーキングスペース』

八王子、相模原、町田の学生活動と、それらを支援するコンソーシアム八王子/さがまちコンソーシアムの活動を、パネル展示にてご紹介します。また、飲食や作業もできるコワーキングスペースとしてもご利用いただけます。交流のきっかけづくりや、ちょっとした作業の場として、どうぞお気軽にご利用ください。

■展示室C『キャリアセンター交流会』

一部の出展学術機関のキャリアセンター（就職課）と企業来場者のネットワーキングを行い、新たな人材交流の場を創出します。さらに、自治体も市内企業と学生のマッチング支援を目的として参加し、地域産業の人材確保を後押しします。

＞参加団体

東京家政学院大学 / 明星大学 / 八王子市

たま未来連携EXPO2025開催概要

お問い合わせ

たま未来連携EXPO2025運営事務局

メール：tamarenkeiexpo@convention.co.jp

取材をご希望の場合も、上記宛先へ事前にご連絡をお願いいたします。