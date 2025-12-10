パチンコ『P戦国乙女7 終焉の関ヶ原』公式スマートフォンゲームアプリ、本日配信開始
コムシード株式会社
iOS :
https://apps.apple.com/jp/app/id6752997899
Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.commseed.p_sg8
- 「基本モード」 ：実機の演出・挙動そのままにスマートフォンで楽しめます。
- ジュークボックス」「ギャラリー」 ：実機搭載楽曲をミュージックプレーヤーのように楽しめる「ジュークボックス」や、楽曲ムービー・各種演出カットを音声付きで鑑賞できる「ギャラリー」を搭載しました。※ご利用には別途オプションの購入が必要です。
- 充実のオプション機能：アプリでの研究や演出鑑賞をより深く楽しみたい方のために、豊富なオプション機能を搭載しました。 また、複数の機能をまとめてお得に購入できる「お買い得パック」もご用意。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58565/table/83_1_c8b05d1aa9e14ac0e1ed269f96784d3a.jpg?v=202512100256 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58565/table/83_2_82d29e24d589f465b8ceaaf96b266592.jpg?v=202512100256 ]
スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原 謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、株式会社平和のパチンコ機『P戦国乙女7 終焉の関ヶ原』のスマートフォンゲームアプリを、本日より各アプリマーケットにて販売開始いたします。
(C)HEIWA
Character design by SHIROGUMI INC.
■ダウンロードはこちらから
iOS :
https://apps.apple.com/jp/app/id6752997899
Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.commseed.p_sg8
※対応機種：iOS 12以上 / Android OS 9以上
本アプリは、2025年1月にホール導入された『P戦国乙女7 終焉の関ヶ原』を忠実に再現した買切り版の実機シミュレーターアプリです。基本的な遊技を無制限に楽しめるほか、本アプリ独自の鑑賞モードを搭載しています。
[アプリの特徴]
- 「基本モード」 ：実機の演出・挙動そのままにスマートフォンで楽しめます。
- ジュークボックス」「ギャラリー」 ：実機搭載楽曲をミュージックプレーヤーのように楽しめる「ジュークボックス」や、楽曲ムービー・各種演出カットを音声付きで鑑賞できる「ギャラリー」を搭載しました。※ご利用には別途オプションの購入が必要です。
- 充実のオプション機能：アプリでの研究や演出鑑賞をより深く楽しみたい方のために、豊富なオプション機能を搭載しました。 また、複数の機能をまとめてお得に購入できる「お買い得パック」もご用意。
[アプリ概要]
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58565/table/83_1_c8b05d1aa9e14ac0e1ed269f96784d3a.jpg?v=202512100256 ]
オプション機能（税込）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58565/table/83_2_82d29e24d589f465b8ceaaf96b266592.jpg?v=202512100256 ]
※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。
※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。
※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。