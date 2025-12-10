中国・江蘇省蘇州市「蘇州テクセンター」の竣工式を開催

株式会社ソディック

株式会社ソディックの連結子会社である蘇州沙迪克特種設備有限公司は、12月3日（水）に「蘇州テクセンター」の竣工式を行いました。

■顧客の自動化、DXのニーズをサポートするサービス・ソリューション拠点へと変革

現在、当社は構造改革を推進し、中国での生産は厦門（あもい）工場への集約を進めているため、このたび、蘇州工場は移転に伴い、中国国内の顧客の課題解決を支援するソリューションセンターとして、「蘇州テクセンター」へと生まれ変わりました。

さらに、電極・ワーク自動交換ロボットなどの開発も推進するなど、自動化・省人化システムを提供する機能も備えています。

また、消耗部品やサービスパーツを保管する倉庫を設置し、中国国内の消耗品等を一括発注管理することで、お客様へのサービススピードの向上を図ります。

加えて、上海・台湾販社の事務所も併設。今後のマーケットの要求に迅速に対応して顧客満足度の向上を図るとともに、地域経済の発展に寄与することを目指します。

■「蘇州テクセンター」概要

・所在地：江蘇省蘇州市虎丘区金庄街18号

・構造：鉄骨作り（4階建て）

・面積：敷地面積：10,667平方メートル ／建築面積：9,935平方メートル

竣工式の様子