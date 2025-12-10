三重県桑名市役所が対話型音声AI SaaS「アイブリー」を導入し、電話の取り次ぎ業務を75%削減

株式会社IVRy

株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下「当社」）は、三重県桑名市役所（所在地：三重県桑名市、市長：伊藤徳宇）が、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を導入し、本格稼働を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みは、代表電話に集まる担当部署不明の問い合わせに対し、アイブリーの音声認識Q&A機能が自動で適切な部署へ転送することで、総務課における電話対応件数を75%削減に成功しました。職員の取り次ぎ業務から解放し、「市民サービスへの集中」という自治体の本来の使命を支える働き方改革の実現に貢献しています。

導入事例記事：https://ivry.jp/case/kuwana-city/

導入前の課題と背景

桑名市では「誰一人取り残さないデジタル社会の実現」を掲げ、オンライン申請ポータルサイトの整備など、先進的なDX施策を推進しています。その中で、代表電話への対応は以下の課題を抱えていました。

- 担当部署不明による総務課への電話集中： 市民からの問い合わせの多くが、担当部署が分からないという理由で総務課に集中。職員は本来のコア業務（議会対応、文書管理、統計、庁舎管理、選挙運営、等）を中断し、手動での転送業務に追われていました。- 従来のIVR機能の限界： 従来のボタン操作式IVRを導入済みでしたが、操作されない電話が結局総務課につながってしまう課題がありました。その結果、総務課への着信件数は1日約20件に上り、負担が減らない状況でした。

アイブリー導入の決め手：職員の負担軽減と市民の待ち時間ストレス解消を両立する「即時転送」

市役所の業務では「後ほど折り返す」対応が難しく、即座に担当部署へ転送できなければ市民の利便性を損なう可能性がありました。アイブリーは、この自治体特有のニーズに応える以下の機能が評価され、導入に至りました。

- 音声認識Q&A機能による自動転送：市民が話す用件をAIが即時に認識し、約300件以上のQ&Aデータベースに基づき、適切な部署へ自動で転送します。- 高い精度とカバー範囲：本庁舎では対応していないパスポート発行などの問い合わせにもアイブリーが適切に自動応答することで、職員個人の経験に頼っていた案内業務の属人化を解消しました。

導入効果：電話対応75%削減がもたらした「時間創出」

アイブリー導入後の具体的な効果は、職員の働きやすさと行政サービスの質に大きく貢献しています。

- 業務改善とコア業務への集中：「取り次ぎ業務」の解消により、職員はコア業務、業務改善といった本来の業務に充てる時間を確保できるようになりました。- 自治体の使命の実現：アイブリーの導入は単なる効率化に留まらず、電話対応で削減した「時間」を、通常業務や市民サービスの向上に集中させるための基盤となり、持続可能な行政運営を後押ししています。

今後の展望

桑名市役所では、今後「取り次ぎ業務をゼロにする」ことを目標に掲げています。将来的には、市役所公式サイトの情報とAIを連携させ、組織改編時にもホームページの更新だけで自動で電話転送先が切り替わる仕組みの実現を目指し、さらなる利便性向上が期待されます。アイブリーは、今後も全国の自治体のDX推進をサポートし、職員の働き方改革と住民サービスの向上に貢献してまいります。

桑名市役所 総務課 矢野 氏

総務課や税務課など、問い合わせの多い部署には特におすすめしたいです。電話交換手のような取り次ぎ業務から解放されるだけで、職員の負担は大きく変わります。アイブリーを導入することで『時間』を作り出し、その時間をより市民サービスの向上に集中できるというのは、自治体にとって非常に大きなメリットだと思います。

株式会社IVRy 代表取締役/CEO 奥西 亮賀

このたび、先進的なDXを推進されている桑名市役所様にアイブリーをご導入いただけたことを、大変光栄に思います。市役所の代表電話という「市民の皆様の玄関口」において、多岐にわたる複雑な電話の取り次ぎ業務をAIで整理し、職員の皆様の働き方改革に貢献できたことを嬉しく思います。AIに定型的な電話対応を任せることで、職員の方々がより本来の行政サービス提供や市民サービスの向上といったコア業務に集中できる環境整備は、持続可能な自治体運営に直結します。

当社は、本取り組みを皮切りに、桑名市様におけるデータ活用を通じた継続的な行政サービスの質の向上を支援してまいります。

コーポレートページ掲載URL：https://ivry.jp/pr/1vngokj0l/

対話型音声AI SaaS「アイブリー」：https://ivry.jp/enterprise/top/

24時間365日稼働するAIが、電話応答を自動化・標準化し、業務効率と顧客体験の質を同時に向上させます。

通話内容を自動で文字起こし・要約・分析し、FAQの自動生成や意図分類、KPIモニタリング・指標化まで対応。SalesforceなどのSFAやCRM、主要データウェアハウスとの即時連携も可能で、データ活用が難しい非構造化データを「経営資源」へと変換します。

誤情報を返さない独自技術 "ハルシネーションゼロ" により、業務自動化の信頼性も担保。オートコールと有人対応とのハイブリッド運用にも対応し、通話データを起点とした継続的な業務改善と、データドリブンな意思決定を支援します。

導入企業は、大企業から中小企業まで、規模や業種を問わず、ホリゾンタルに導入されており、現在47都道府県・97業界以上（※）・累計40,000件以上のアカウントを発行し、累計着電数6,000万件を超えています。

※：日本標準産業分類（令和5年）の中分類99業界をもとに計測、2025年10月末時点

採用情報

IVRyでは、成長し続けるプロダクトを共につくる、すべてのポジションを募集中です。



採用特設サイト：https://ivry.jp/lp-article/recruit/series-d/

プロダクト開発 採用ページ：https://www.notion.so/ivry-jp/IVRy-127eea80adae801397a4e4d7ea74e291

株式会社IVRy 会社概要

企業名：株式会社IVRy（アイブリー）

代表者：代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月：2019年3月

所在地：〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号：050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/