【トランスコスモスセミナー】AIと顧客理解で進化する マーケティングとサポートがつながるデジタル運用最適化を2月4日（水）に開催

トランスコスモスは、セミナーAIと顧客理解で進化する マーケティングとサポートがつながるデジタル運用最適化を2月4日（水）に開催します。

━━ ユーザーが「途中で離脱する」「問い合わせに流れてしまう」

その裏側には、「必要な情報に出会えない」「意図を読み取ってもらえない」「チャネルごとに体験がつながっていない」といった“デジタル接点のゆがみ”が潜んでいます。

いま企業が向き合うべき課題は、サイトだけではなく、広告・検索・FAQ・チャット・サポートなど、

すべてのタッチポイントを横断した“体験全体の最適化”です。

本セミナーでは、顧客の声に最も向き合ってきたトランスコスモスが、ユーザーの迷いを解消し、

行動につなげるためのAI×データを用いた実践的な運用設計のヒントと最新動向をお届けします。

約250名様限定のリアル開催ですので、ぜひご参加ください！

このような方にとくにおすすめです！

●部門ごとに分断されたデジタル接点の改善に課題を感じている方

●自社施策に顧客の声を活かし、成果につながる体験設計をつくりたい方

●AIやデータ活用に興味はあるが、“運用に落とし込む方法”がイメージできていない方

●セミナー概要

日時： 2026年2月4日（水）14：30～18：15

会場： ベルサール渋谷ファースト 2F

東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー

定員： 250名

参加費： 無料(事前登録制)

その他： ・当日ご来場の際に、詳細メールに添付されるQRコードをスマートフォンで

ご提示または印刷のうえご持参ください。

・名刺のご持参もお願いいたします。

お申込み期限： 2026年1月30日（金）17:00まで

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260204.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

※本セミナーは会場で実施します。お申込み後、開催前日までに、お申込み時に入力いただいたメールアドレス宛に詳細をお送りします。

※本セミナーのオンラインライブ配信・アーカイブ配信はございません。

※定員に達し次第、お申込み受付を終了させていただきます。

※多くのお客様にご来場いただきたく、各社最大2～3名様までの受付にご協力お願いいたします。

●プログラム

14：00～14：35 開会のご挨拶

14：35～15：05 Coming Soon

15：05～15：25 VOC×生成AIで進化するオウンドメディア運用体トランスコスモス株式会社

15：25～15：35 休憩

15：35～15：55 AIエージェントの最新動向と実践事例（仮）

トレジャーデータ株式会社

15：55～16：15 DXアセスメント（仮）

16：15～16：45 Coming Soon

16：50～18：15 個別相談会&懇親会

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・184の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)