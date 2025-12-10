【上野クリニック】「切らない包茎治療」および「長茎術」に関する治療方針に基づく公式見解を公表

医療法人社団上伸会

上野クリニックは12月9日（火）、近年相談件数が増加している「切らない包茎治療」および「長茎術」について、当院の治療方針に基づいた公式見解を公表いたしました。本見解の公表は、特定の施術を提供していない理由を明確化することで、患者様が正確な情報に基づき、ご自身にとって最適な治療選択ができる環境を整えることを目的としています。

公式見解の背景と要旨

近年、多様な治療方法に関する情報が増える中で、「切らない包茎治療」や「長茎術」に関するお問い合わせが急増しております。これらの施術は、医学的に完全に否定されるものではありませんが、当院では患者様の「治療効果の持続性」と「術後の長期的な満足度」を最重要視する治療方針に基づき、慎重に検討を重ねてまいりました。

これらの施術においては、長期的な変化の維持や再現性の確保が難しいという判断に至り、現時点では当院の治療メニューには採用しておりません。当院では患者満足度を長期にわたり保証できるかどうかを選定基準としております。

公式見解の全文は、以下よりご確認いただけます。

▶︎ 公式見解ページを見る（上野クリニックHP）(https://www.ueno.co.jp/column/policy/)

今後の情報提供活動について

上野クリニックは、今後も治療方針に基づき、包茎治療に悩む患者様が適切な選択肢を判断できるよう、包茎治療に関するリアルな情報をわかりやすく発信していく方針です。治療に関する誤解を解消し、正確な理解が広がるよう、すべての患者様にとって安心できる医療情報の提供に努めてまいります。

会社概要

運営元：東京上野クリニック（医療法人社団 上伸会）

所在地：東京都台東区根岸1丁目8番18号 高松ビル2階・4階

事業内容：男性医療分野における自由診療サービスの提供

公式サイト：https://www.ueno.co.jp/

公式SNS：YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCPFjU0CLQ52t-OB90SOQ35A)、X(https://x.com/tokyouenoclinic)