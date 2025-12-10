【海外で話題！】池波正太郎『剣客商売』がイギリス最大手書店Waterstones「The Best Books of 2025」に選出！

株式会社新潮社

この度、累計2400万部を誇る池波正太郎の時代小説シリーズ『剣客商売』（英題：『The Samurai Detectives Volume 1』）が、イギリスの大手書店チェーンWaterstonesによる「The Best Books of 2025: Crime & Thrillers」に選出されました。

日本版『剣客商売』（新潮文庫刊）イギリス版『剣客商売』

「The Best Books of 2025: Crime & Thrillers(https://www.waterstones.com/blog/the-best-crime-and-thrillers-of-2025)」とは、イギリスの大手書店チェーン・Waterstonesが選出した今年の犯罪小説とスリラーのセレクションです。

イギリスの大手書店チェーン・Waterstonesは昨年、柚木麻子さんの『BUTTER』を「Waterstones Book of the Year 2024」に選出し、国内外で大きな話題を呼びました。翻訳小説がこの賞を受賞するのは極めて珍しく、柚木麻子さんが日本人初の受賞となりました。

■新たな文脈での再評価が広がる

『剣客商売』は、海外では「時代小説」ではなく、本格的な「ミステリ」として読まれ始めており、「Crime & Thrillers」のリストに名を連ねました。これは、横溝正史や江戸川乱歩など、日本の本格推理が英米で静かなブームとなっている流れに連なる、新たな潮流といえます。

また、同じくWaterstonesで、雨穴さんの『変な絵』が「Book of the Year」の最終候補にノミネートされるなど、『剣客商売』と『変な絵』という、対照的ともいえるミステリが海外で評価されています。

この度イギリスの出版社・ペンギンブックスと翻訳者の梶田唯さんからコメントが届きました！

江戸時代ならではの風情ある独特の雰囲気と人々の価値観が読者の心をつかむ、これまでにないエキサイティングな時代小説だ。池波正太郎による傑作『剣客商売』は緊迫のサスペンスとアクションが見事に融合し、情感豊かな江戸時代における「武士道」と「正義」を見事に描き出している。

――Edward Kirke, Penguin Random House UK

子どもの頃から、時代劇、歴史漫画や小説、特に江戸時代の物語に親しんで育ったので、『剣客商売』のような多くの人に愛される名作の英訳に携わることができ、心から光栄に思います。テンポの良い会話、簡潔な力強い文体、そして躍動感のある動きと対照をなすような季節を感じる風景描写など、原作の特徴を活かすことを心がけて訳しました。軽快でありながらも重みのある『剣客商売』シリーズの魅力が英語圏の読者にも伝わり、日本の時代小説・歴史小説が海外でさらに注目されることを期待しています。

――Yui Kajita, Translator

■名作『剣客商売』の歴史

池波正太郎『剣客商売』シリーズ全19巻。（新潮文庫刊）

物語の舞台は田沼意次の権勢華やかなりし江戸中期。白髪頭の粋な小男・秋山小兵衛は、実は凄腕の剣術使い。四十歳年下の女房・おはると悠々自適の生活を送っている。だが、ひとたび事が起これば、その小柄な体に秘めた剣の冴えで悪を斬る。息子の大治郎もまた、巌のような体躯と真っ直ぐな心をもつ剣士。父子が力を合わせ、剣に命を賭けて世の不条理を断つ――。

個性的な登場人物たち、そして食を愛した池波ならではの、鮎や鴨鍋など小兵衛が楽しむ季節ごとの料理描写も魅力！本シリーズは吉川英治文学賞を受賞。累計2400万部突破の大人気シリーズです！



新潮文庫では、本編全16巻に加え、『黒白（上・下）』など番外編3巻を含む全19巻を刊行。また、『剣客商売読本』『庖丁ごよみ』などの関連書も併せて刊行中。

■著者紹介：池波正太郎（いけなみ・しょうたろう）

1923-1990 東京・浅草生れ。

下谷・西町小学校を卒業後、茅場町の株式仲買店に勤める。戦後、東京都の職員となり、下谷区役所等に勤務。長谷川伸の門下に入り、新国劇の脚本・演出を担当。1960（昭和35）年、「錯乱」で直木賞受賞。「鬼平犯科帳」「剣客商売」「仕掛人・藤枝梅安」の3大シリーズをはじめとする膨大な作品群が絶大な人気を博しているなか、急性白血病で永眠。

■ 翻訳者紹介：梶田唯（かじた・ゆい）

日英・英日翻訳者、イラストレーター。京都府南部の里山のある町と、ニューヨークの郊外で育つ。同志社大学文学部英文学科卒。ケンブリッジ大学英文学修士課程・博士課程修了。長編小説の英訳は『風が強く吹いている』（三浦しをん著）、『剣客商売』シリーズ（池波正太郎著）、『チマチマ記』（長野まゆみ著）等。稲葉真弓や岸本佐知子の短編小説の英訳も文芸雑誌に掲載されている。国際的な芸術プロジェクトTERASIAの翻訳などにも携わった。

■ 書籍データ

【タイトル】剣客商売一 剣客商売

【著者名】池波正太郎

【発売日】2002/09/20

【造本】新潮文庫

【定価】825円

【ISBN】978-4-10-115731-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/115731/