SUBU、中目黒 DB&BAR にてPOPUP STOREを開催--25concept “HORROR” を中心に、定番PERMANENTや新構造モデルVAMPも登場
冬のサンダルブランド SUBU（スブ） は、2025年12月12日（金）～12月21日（日）の期間、
中目黒のセレクトショップ DB&BAR（ディービーアンドバー） にてPOPUP STOREを開催します。
今回は、同店で展開中の25conceptコレクション “HORROR” を中心に、通常より幅広いモデル・カラー・サイズを取り揃えて展開。
ブランド10年を象徴する“PERMANENT”シリーズや、次世代構造HEX MAXソールを搭載した最新モデル“VAMP”も登場します。
洋服を単なる商品ではなく、思想や制作過程まで含めて捉えるその姿勢は、
“本質”を重んじるセレクトショップのあり方を体現しています。
本POPUPでは、単なるモアバリエーションではなく、
“SUBUというプロダクトをファッションと暮らしにどう取り入れるか？”
という視点から、DB＆BARの"SUBUと洋服"を提案します。
■ 中目黒でSUBUの25concept “HORROR” を中心とした特別POPUPを開催
DB&BARにて展開している25conceptコレクション “HORROR” を中心に、
SUBUならではの“暖かさ × 違和感”を表現したラインナップを通常より拡大して展開します。
モデル数・カラー数・サイズバリエーションを充実させ、
より多くのお客様にSUBUの世界観を体感いただける特別なイベントです。
■ 発売10年を迎えても愛される “PERMANENT” シリーズ
SUBUの基盤となるデザインを残しつつ、色褪せない魅力を持つ“PERMANENT”シリーズ。
10年以上愛され続けてきたSUBUのマスターピースを、中目黒のPOPUPでも展開します。
■ 新構造 HEX MAX ソールを搭載した次世代モデル “VAMP” も登場
足裏に吸い付くようなフィット感を生む HEXMAX SOLE(TM)️ を採用した新世代モデル “VAMP” を展開。
SUBUの新しい可能性を象徴する次世代ラインとして注目されています。
■今回のPOPUPでは、元 SASQUATCHfabrix. デザイナー荒木克記氏による
オルタナティブメディアレーベル NEW YOAKE POST（ニューヨアケポスト） との
コラボレーションモデルも販売いたします。
蓮の花、月の満ち欠け、Calavera（メキシカンスカル）など、
“生命・再生・循環” を象徴するモチーフをSUBUに落とし込んだアート性の高いコレクション。
光沢ナイロンの質感を生かした独自のテクスチャーと、
左右非対称デザインなど、NEW YOAKE POSTらしい哲学と表現が際立つラインナップです。
POPUPでは 全モデルをフルラインナップで展開し、ブランドの世界観をより深く体感いただけます。
【POPUP概要】
イベント名：SUBU POPUP STORE - DB&BAR NAKAMEGURO
期間：2025年12月12日（金）～12月21日（日）
会場：DB&BAR(https://www.instagram.com/dbandbar/)（ディービーアンドバー）
所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台１丁目１９－７ MS Bldg, B1F
展開内容：
・25concept “HORROR” コレクション（モデル・色・サイズ拡大展開）
・PERMANENTシリーズ
・次世代モデル “VAMP”（HEX MAXソール採用）
・その他インラインコレクション
【SUBU】
誰も知らない冬のサンダル -UNEXPECTED WINTER SANDALS-
寒い時期、ふと出掛ける時に素足で履ける、いままでにない秋冬サンダル。
”リラックスしている時こそ豊かな時間を過ごせる”をアイデンティティに独自の素材を採用し、人々の心地よい生活を提案します。
■ お問い合わせ先
株式会社イデアポート（SUBU PR担当）
E-mail：press_subu@ideaport.co.jp
公式サイト：https://www.subu2016.com
公式オンラインストア：https://subu2016-onlinestore.com
INSTAGRAM：＠subu_tokyo_japan(https://www.instagram.com/subu_tokyo_japan/)
X：@SUBU_tokyo(https://x.com/SUBU_tokyo)