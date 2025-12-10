SUBU、中目黒 DB&BAR にてPOPUP STOREを開催--25concept “HORROR” を中心に、定番PERMANENTや新構造モデルVAMPも登場

株式会社イデアポート

冬のサンダルブランド SUBU（スブ） は、2025年12月12日（金）～12月21日（日）の期間、

中目黒のセレクトショップ DB&BAR（ディービーアンドバー） にてPOPUP STOREを開催します。

今回は、同店で展開中の25conceptコレクション “HORROR” を中心に、通常より幅広いモデル・カラー・サイズを取り揃えて展開。

ブランド10年を象徴する“PERMANENT”シリーズや、次世代構造HEX MAXソールを搭載した最新モデル“VAMP”も登場します。





今回のPOPUPでは、DB&BARが掲げる「リアルピープルのためのリアルクローズ」という思想に寄り添います。洋服を単なる商品ではなく、思想や制作過程まで含めて捉えるその姿勢は、

“本質”を重んじるセレクトショップのあり方を体現しています。

本POPUPでは、単なるモアバリエーションではなく、

“SUBUというプロダクトをファッションと暮らしにどう取り入れるか？”

という視点から、DB＆BARの"SUBUと洋服"を提案します。

■ 中目黒でSUBUの25concept “HORROR” を中心とした特別POPUPを開催

DB&BARにて展開している25conceptコレクション “HORROR” を中心に、

SUBUならではの“暖かさ × 違和感”を表現したラインナップを通常より拡大して展開します。

モデル数・カラー数・サイズバリエーションを充実させ、

より多くのお客様にSUBUの世界観を体感いただける特別なイベントです。

■ 発売10年を迎えても愛される “PERMANENT” シリーズ

SUBUの基盤となるデザインを残しつつ、色褪せない魅力を持つ“PERMANENT”シリーズ。

10年以上愛され続けてきたSUBUのマスターピースを、中目黒のPOPUPでも展開します。

■ 新構造 HEX MAX ソールを搭載した次世代モデル “VAMP” も登場

足裏に吸い付くようなフィット感を生む HEXMAX SOLE(TM)️ を採用した新世代モデル “VAMP” を展開。

SUBUの新しい可能性を象徴する次世代ラインとして注目されています。

■今回のPOPUPでは、元 SASQUATCHfabrix. デザイナー荒木克記氏による

オルタナティブメディアレーベル NEW YOAKE POST（ニューヨアケポスト） との

コラボレーションモデルも販売いたします。

蓮の花、月の満ち欠け、Calavera（メキシカンスカル）など、

“生命・再生・循環” を象徴するモチーフをSUBUに落とし込んだアート性の高いコレクション。

光沢ナイロンの質感を生かした独自のテクスチャーと、

左右非対称デザインなど、NEW YOAKE POSTらしい哲学と表現が際立つラインナップです。

POPUPでは 全モデルをフルラインナップで展開し、ブランドの世界観をより深く体感いただけます。

【POPUP概要】

イベント名：SUBU POPUP STORE - DB&BAR NAKAMEGURO

期間：2025年12月12日（金）～12月21日（日）

会場：DB&BAR(https://www.instagram.com/dbandbar/)（ディービーアンドバー）

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台１丁目１９－７ MS Bldg, B1F

展開内容：

・25concept “HORROR” コレクション（モデル・色・サイズ拡大展開）

・PERMANENTシリーズ

・次世代モデル “VAMP”（HEX MAXソール採用）

・その他インラインコレクション

【SUBU】

誰も知らない冬のサンダル -UNEXPECTED WINTER SANDALS-

寒い時期、ふと出掛ける時に素足で履ける、いままでにない秋冬サンダル。

”リラックスしている時こそ豊かな時間を過ごせる”をアイデンティティに独自の素材を採用し、人々の心地よい生活を提案します。



■ お問い合わせ先

株式会社イデアポート（SUBU PR担当）

E-mail：press_subu@ideaport.co.jp

公式サイト：https://www.subu2016.com

公式オンラインストア：https://subu2016-onlinestore.com

INSTAGRAM：＠subu_tokyo_japan(https://www.instagram.com/subu_tokyo_japan/)

X：@SUBU_tokyo(https://x.com/SUBU_tokyo)