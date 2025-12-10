【新製品】シェーファー代表作「Legacy（レガシー）」に、待望の万年筆の細字とボールペンが登場

ダイヤモンド株式会社

アメリカ発祥の高級筆記具メーカー「SHEAFFER（シェーファー）」の日本正規総輸入代理店であるダイヤモンド株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表：柴田謙一）は、人気コレクション「Legacy（レガシー）」の、万年筆の細字（F）とボールペンを2025年12月19日（金）に発売することをお知らせします。2025年8月に待望の復活をとげ、SNSをはじめとする各種媒体で大きな反響を巻き起こしている「レガシー」は、シェーファーのDNAを継承するラグジュアリーかつモダンなフラッグシップモデル。この度、万年筆の細字とボールペンが加わり、用途に合わせた筆記スタイルをお選びいただけるようになりました。

URL:https://diamond.gr.jp/brand_dia/sheaffer/2025/12/10/news_251210_2/

商品詳細

「レガシー」コレクションは、両端が丸みを帯びたシガーシェイプのボディフォルムと、クラフトマンシップが息づく高級感あふれるブラックラッカー仕上げのボディが特徴で、万年筆は製造が技術的に難しいインレイニブ構造※を採用しています。

万年筆の細字が選択肢に加わる事で、日本人の筆記環境にとってより実用的となり、所有欲を満たしつつ日々の相棒としてより一層の活躍を期待出来ます。ボールペンは、程よいボリュームとラグジュアリーな雰囲気を纏うラッカー仕上げのボディに加え、万年筆と同じくスペシャルボックスに本革製ペンシースが付属しますので、特別な贈り物としてもお勧めです。

※インレイニブ構造・・・ペン先を軸に埋め込むことで筆圧をかけてもブレず、インクの流れが安定する構造

Sheaffer Legacy シェーファー レガシー 万年筆（細字）／ボールペン

販売開始：2025年12月19日（金）

＜万年筆＞

商品価格：33,000円（税込）

ペン先 ：ステンレス 細字（F）/中字（M）

材質 ：真鍮（ラッカー仕上げ）

サイズ ：軸径 13mm×長さ 139mm（収納時）

重量 ：45g

仕様 ：両用式

付属 ：コンバーター、ペンシース

生産国 ：中国

＜ボールペン＞

商品価格：22,000円（税込）

材質 ：真鍮（ラッカー仕上げ）

サイズ ：軸径 12mm × 長さ 138mm（収納時）

重量 ：35ｇ

仕様 ：回転式

付属 ：ペンシース

生産国 ：中国

SHEAFFER（シェーファー）とは

シェーファーは、アメリカ合衆国アイオワ州フォートマディソンで、宝石店を経営していたウォルター・A・シェーファーが1913年に設立した筆記具ブランドです。空気圧を利用してインクを吸入する「タッチダウン式」、ペン先から細い金属製のチューブを出して吸入する「スノーケル」など画期的な機能を持つ万年筆を次々と開発。また首軸とペン先が一体となった「インレイニブ」など独自のスタイルを生み出しました。リチャード・ニクソン元大統領やロナルド・レーガン元大統領が使用したことでも知られています。

URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/sheaffer/

Instagram：https://www.instagram.com/sheafferjapan/

Facebook：https://www.facebook.com/sheafferjapan/