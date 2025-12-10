うんこドリル × 東芝ライフスタイル　日本一楽しい「くらしと家電」うんこドリルを制作

東芝ライフスタイル株式会社

東芝ライフスタイル株式会社は、株式会社文響社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：山本周嗣)と共同で、小学生向け啓発冊子『うんこドリル くらしと家電』とブラウザゲーム『家電deキャッチ』を制作いたしました。

本冊子は家庭での「おてつだい」をテーマに、子どもたちに家電を通して「物を大切にする心」や「人を思いやる心」を届けるものとなっており、全国の小学校および教育関連イベントなどで配布を予定しています。

この取り組みは、東芝ライフスタイルのブランドステートメント「タイセツを、カタチに。」を体現するものであり、子どもたちがそれぞれの「大切なもの」を考えるきっかけになることを期待しています。

【冊子・ゲームの特長】

うんこで、家電のチカラをまじめに伝える！？

物語は、うんこ先生の「ヒーローになりたいと思ったことはあるか～!!??」という藪から棒なセリフから始まります。お皿洗い、洗濯、冷蔵庫の整理、トイレ掃除--。それぞれのおてつだいを通して、「食べ物を大切にする心」「人を気づかう心」「電気を大切にする心」「助け合う心」など、くらしに必要な“ヒーローの心”を学びます。

冊子の中では、卓上型食器洗い乾燥機やドラム式洗濯乾燥機などの最新家電が活躍！家電の便利機能を、環境への配慮や節電効果とともに紹介しています。

家電を「使う」だけでなく、「理解する」「大切にする」気持ちを育てる内容です。

物語はうんこ先生がヒーロー役として進む。うんこねこ、うんこいぬはそれに憧れる子どもたち。食べ残したご飯を自分で捨てるのは心が痛む・・お皿洗いは優しい気持ちを呼び起こすおてつだい。

これって実はちょ～キケン！？うんこ先生が教える家電の安全な使い方

最後のページでは、「これって実はちょ～キケン！？」をテーマに、家電を安全に使うためのポイントをうんこ先生たちが徹底チェック！ユーモアあふれるイラストの中に、実は大切なヒントがたくさん。電源プラグの扱い方、水まわりや火のそばでの注意など、日常の中に潜む“あぶない！”を楽しく学べる構成です。

これを読めば、家電と仲よく、安全にくらす力が自然と身につきます。

家電製品の正しい使い方をイラストで解説！

ゲームでも体験！『フレフレ おてつだい 家電deキャッチ』

冊子とあわせて、ブラウザゲーム『フレフレ おてつだい 家電deキャッチ』も同時公開。

プレイヤーは、洗濯機・冷蔵庫・掃除機・トイレを操作し、画面上から落ちてくる「洗濯物」「野菜」「ホコリ」「うんこ」を正しい家電でキャッチします。正解するとスコアアップ！遊びながら家電の役割や正しい使い方を自然と学べる構成になっています。

最後には“スーパーうんこタイム”が登場！スピード感あふれる展開と、レベルアップ演出で、子どもたちの「挑戦したい！」という気持ちを刺激します。

【今後の展開】

本冊子は、全国の小学校および教育関連イベントなどで配布を予定しています。

今後も東芝ライフスタイルグループは、家電を通じて快適なくらしを提案し、次世代を担う子どもたちに正しい知識と思いやりを育む活動を続けることで、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

【参考URL】

東芝ライフスタイル×うんこドリル「くらしと家電」：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/society/unkodoriru/

うんこドリル公式：https://unkogakuen.com/

「フレフレ おてつだい 家電deキャッチ」（ゲームはこちらからプレイできます）：https://world.unkogakuen.com

株式会社文響社：https://bunkyosha.com/

東芝ライフスタイル株式会社：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/

