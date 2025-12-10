【12/31は朝5時まで営業】1年の煩悩を吹き飛ばせ。おふろcafeかりんの湯で迎える”激アツのサウナ納め”

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下、ザファーム）は、農園リゾートTHE FARMに併設する「おふろcafe かりんの湯（以下、かりんの湯）」にて、2025年を締めくくる特別イベントとして、12月31日（水）“カウントダウンアウフグース”を開催いたします。

2025年最後の夜、かりんの湯が誇るアウフギーサーたちが総力を結集し、“サウナ納め”にふさわしい極上の熱波をお届けします。

100℃の激アツサウナで汗とともに1年の疲れや煩悩を一掃し、心も体もすっきりとととのえた状態で、新年を晴れやかに迎えてみませんか。

【12月31日（水）“カウントダウンアウフグース”】詳細はこちら

https://www.thefarm.jp/topics/26070

【おふろcafeかりんの湯】公式HPはこちら

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

【12/31（水）開催】総力結集アウフグース

「一年を振り返り、煩悩を熱波で吹き飛ばせ」

2025年を熱波で締めくくる、総力結集の”サウナ納め”。

大好評につき、カウントダウンアウフグースを今年も開催します。

2025年最後の熱い想いを込めてカウントダウンのその瞬間まで、途切れることなくタオルを振り続けます。

設定温度100℃の激熱仕様で1年の汗と疲れをすべて流し去り、心身ともに清められた状態で新たな年を迎えましょう。

【12/31（水）営業時間】7:00～翌5:00（最終入館4:00）

【総力結集アウフグース】23:30~0:30 ※どなたでもご参加いただけます。

1/1（木）～1/3（土）限定：豪華賞品が必ず当たるガラポンイベント開催

新年最初の“ととのい”の後は、ちょっとしたドキドキを。

1/1（木）～1/3（土）の3が日限定で、1回1,000円（税込）で必ず1,000円以上の賞品が当たるガラポン抽選会を開催します。

金券1万円分や人気のサウナグッズ、サ飯無料など、豪華景品をご用意してお待ちしております。

運気上昇のチャンスをお見逃しなく。

【開催日時】2026年1月1日（木）～1月3日（土）の3日間限定 ※1日100口限定

【料金】1回1,000円（税込）

【景品】

1等：金券1万円分

2等：120分回数券

3等：フリータイム回数券

4等：サウナハット

5等：MOKUタオル大

6等：MOKUタオル小

7等：サ飯1品無料

8等：フリータイム招待券

9等：芋けんぴ3種

※景品の内容は予告なく変更となる場合がございます

清らかな心で迎える新年で、もっと特別に

かりんの湯は、「香取神宮」「鹿島神宮」へのアクセスも良好。

毎年多くの参拝客が訪れ、新年の祈願や厄除け、人生の節目の願掛けに訪れる関東有数の神社でもあります。

参拝で新年への祈りを捧げたあとは、サウナで深いリラックスを。

熱い風を浴びながら、走り抜けた2025年に一区切り。

不要なモヤモヤはすべて置いていき、軽やかな心で2026年へのスタートダッシュを切る“サウナ納め”をお楽しみください。

地元香取市の名社：香取神宮（かりんの湯から車で約25分）

香取市に鎮座する香取神宮は、古代より国の安寧を祈る場所として敬われてきた名社。

伝承では、初代天皇とされる神武天皇の御代（神話時代）に創建されたと伝えられ、国内でも最古級の歴史を誇ります。

全国に約400社ある「香取神社」の総本社であり、かつては旧下総国の「一宮（いちのみや）」、そして明治期には格式ある官幣大社に列せられた由緒正しい神社です。

【香取神宮】公式HPはこちら

https://katori-jingu.or.jp/

武運長久と開運を祈る：鹿島神宮（かりんの湯から車で約50分）

茨城県鹿嶋市に鎮座する 鹿島神宮 は、約2600年の歴史を誇る、武神・ タケミカヅチノカミ（武甕槌大神） を祀る古社です。

日本最古級の神社の一つであり、武道の守護神としても知られ、古来より国の平安と武運長久を祈願する場所として信仰を集めてきました。

全国にある「鹿島神社」の総本社で、格式高い一宮としても知られています。

【鹿島神宮】公式HPはこちら

https://kashimajingu.jp/

■おふろcafeかりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：0478-70-5551(10:00～18:00)

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・旭