汗のベタつき不快から解放する「ビオレZero シート」改良新発売

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、2026年2月7日、湿度・温度ストレス*1から解放する「ビオレZero」から、主力アイテム『ビオレZero シート（通称：汗ベタ解放シート）』を改良新発売します。『ビオレZero シート』 は、2024年3月誕生以降、累計出荷数量1,400万個*2を突破。ビオレブランドは汗拭きシート市場売上No.1*3を誇り、多くの方に支持されている商品です。今回の改良では、汗の蒸散スピードを高めることで、汗をかいてもベタつきにくく、さらさら感がより持続するような処方となりました*4。

花王は「ビオレZero」を通じて、今後も、汗やベタつきなどによる不快感を軽減する提案を強化し、高温多湿な環境下でも毎日を快適に過ごせる社会の実現に貢献してまいります。

*1 汗・ベタつきの不快感

*2 『ビオレZero シート』企画品含む7 商品

（2024 年2 月26 日～2025年10月27日 香港、台湾、シンガポールへの輸出を含む 花王調べ）

*3 インテージ SRI+(R) 男女共用シート市場 2020年1月～2025年9月 年間売上金額シェア（2025年は9月までで算出）

*4 2024年発売『ビオレZero シート』と比較

1.発売のねらい

「ビオレZero」は、近年の気候変動がもたらす高温多湿な環境による、生活者の抱える湿度・温度ストレス*1に着目し、2024年3月に誕生しました。主力アイテムである『ビオレZero シート』は、汗を乾かし続けることで長時間快適な状態が持続する価値提案で、累計出荷数量1,400万個*2を突破。ご使用いただいた方からは、「さらさら感が続くから、服が肌にはりつかずにうれしい」「使った後は、肌がベタつかずに快適」など、多くの好評の声をいただいております。“快適さを肌の上にまとう”アウタースキン発想に基づく「ビオレ」のプロテクション提案が、多くのお客さまから高い支持をいただき、汗ふきシート市場で売上No.1*3を獲得しています。

環境ストレスが年々過酷化する中で、より一層、快適さが持続する商品の価値を高める必要があると考え、湿度・温度ストレス*1から解放する『ビオレZero シート』を改良します。

2.商品の特長

今回の改良で、「持続型パウダーヴェール」が、新たに「持続型パウダーヴェールEX」へと進化しました。このヴェールを構成する主成分は、従来から配合している「汗浄化パウダー」と、新たに採用した「汗拡散パウダー」です。新配合の「汗拡散パウダー」が、汗が出た瞬間に汗を肌全体に広げて、汗の蒸散を促進します。さらに「汗浄化パウダー」が汗を吸い込み、ベタつきの原因成分をキャッチして、乾きやすい汗に変化させます。

これらの特性により、『ビオレZero シート』は、乾きやすくなった汗がより速く蒸散され、汗をかいてもさらさら感がいっそう持続*4するような処方になりました。

「ビオレZero シート」の快適さを体験いただく機会を通じて、花王独自の汗を素早く乾かすアプローチを、汗・ベタつきケアの新たなスタンダードとして定着させてまいります。

今後も「ビオレZero」は、快適に過ごすための商品提案により、お客さまが健やかに楽しく毎日を過ごせる暮らしづくりに貢献してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w6RLnbOfHqA ]

「持続型パウダーヴェールEX」 説明動画

3.商品概要

ラインアップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/601_1_476f5661cc312d7093a97ad332174da7.jpg?v=202512100227 ]・超さらさらタイプ＜無香料／せっけんの香り／フローラルブーケの香り＞・ひんやりCOOLタイプ＜無香料／せっけんの香り／ホワイトブーケの香り(新)＞

ひんやり成分*5 30％UP*6

*5 メントール（清涼剤）

*6 シート1枚あたり（24年発売 Zeroシートクールタイプと比較）

・うるおいタイプ＜せっけんの香り＞

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

4.発売日／地域／取扱店

2026年2月7日／全国発売

2026年2月7日以降順次／海外（香港、台湾、シンガポール）において発売予定

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。