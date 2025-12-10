物語仕立てのコースを味わう特別なクリスマス。Ｘｍａｓディナーコースご予約受付中
リストランテ ダノイ高輪では、12月20日（土）から12月25日（木）の6日間限定でクリスマス特別ディナーコースをご提供いたします。2025年は“2人で紡ぐ愛の物語”をテーマに、「房州産伊勢海老」や「赤城和牛」などシェフが厳選した食材を、美しいストーリー仕立ての皿構成でお届けします。ひと皿ごとに盛り上がる物語とともに、大切な方と記憶に残るクリスマスの夜をお過ごしください。
ご予約はこちら :
https://reserve.toretaasia.com/danoi#/
■ダノイについて
ダノイは、1991年に西麻布で創業しました。店名のDa Noi（ダノイ）は“我が家”を意味しており、「親しい友人の家に招かれた時のような温かい雰囲気の中で、最高に美味しいお料理をお召し上がりいただく」をコンセプトとしたリストランテです。シェフこだわりの旬の食材を活かしたイタリアンは、ひと皿ひと皿を繊細に盛り付けコースを通してひとつの物語を紡ぎます。ダノイの代名詞とも言える元祖『キャベツとアンチョビーのスパゲッティーニ』はもちろん、トレンドを取り入れた洗練されたイタリアンを心ゆくまでお楽しみください。
■【NATALE A】X'MASディナーコース（9品）
料金：おひとり様 12,000円（税込）
ワインセット 15,800円（税込）
※2名様よりご予約を承ります
期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）／17：30～
★Stuzzichino 1 出会い
根セロリと百合根のビアンコマンジャーレと毛蟹のインコントラーレ
Celery ,Lily Bulbs & Crabs Blancmange
★Stuzzichino 2 花束
ブーケに見立てた馬肉のタルタル
Horse Meat Special Tartare
★Antipasto 1 思い出の雪景色
あいち鴨のプロシュートコット フォアグラのジェラートとともに
Duck Boiled Ham with Foie Gras Gelato
★Antipasto 2 私からのプレゼント
海の幸とインカのめざめのラザーニャ仕立て
Seafood & Potato Lasagna
★Primo piatto 2人の想いは・・・
ラブパスタ 伊達鶏のラグーとフォンドゥータソースで
Pasta with Chicken Ragu ＆ Fonduta Sauce
★Pesce 包み込むように
房州産伊勢海老のパイ包み焼き
Spiny Lobster baked in Puff pastry
★Carne プロポーズ
鳥山牧場独自の製法”50日発酵熟成”させた赤城和牛モモ肉のローザ 黒いダイヤとともに
Roasted Wagyu Beef with Special Sauce
★Dolce 幸せな結末
ドルチェ ディ ナターレ
Christmas Desserts
★Cafe
コーヒー or 紅茶
Coffee or Tea
■【NATALE プリフィックス】X'MASディナーコース（7品）
料金：おひとり様 8,800円（税込）
ワインセット 12,600円（税込）
※2名様よりご予約を承ります
期間：2025年12月20日（土）～12月23日（火）、12月25日（木）／17：30～
★Stuzzichino
ダノイ名物 ズッパ ヴェルドゥーラ
★Antipasto
Xmas特製 前菜盛り合わせ
★Primo piatto ※下記より1品お選びいただけます
・スパゲッティーニ アンチョビとキャベツ 自家製のカラスミを振りかけて
・ペンネ ポモドーロ エ バジリコ 水牛モッツァレラと共に
・リングイネ ミルク入りラグーソース ポルチーニの香り
★Pesce ※下記より1品お選びいただけます
・絆ある港から 鮮魚のクロッカンテ サルモリッリオ 海の宝石を散りばめて
・Xmas特製 伊勢海老のパイ包み焼 +\1,000
★Carne ※下記より1品お選びいただけます
・伊達鶏のアロースト ディ ポッロ
・仔牛のカツレツミラノ風 36か月熟成パルミジャーノ レッジャーノを削って +\1,000
・Xmas特製 熟成赤城和牛モモ肉のローザ 黒いダイヤとともに +\2,000
★Dolce
ドライフルーツと赤ワインのゼリー ジェラティーナ バニラジェラートを添えて
★Cafe
コーヒー又は紅茶
■年始限定テイクアウト「ダノイ特製 美食の小箱 ～Cofanetto gastronomico～」のご案内
ダノイ高輪店では、年始限定でイタリアンの贅を美しく敷き詰めた「ダノイ特製 美食の小箱 ～Cofanetto gastronomico～」をご用意しております。約2名様分のお料理を詰め合わせた数量限定商品です。予定数に達し次第受付終了となりますので、お早めにご予約ください。
「ダノイ特製 美食の小箱 ～Cofanetto gastronomico～」
価格 12,000円（税込）
【受け渡し日時】
2026年1月1日（木）
店頭お受け取り 11:00～17:00
デリバリー 11:00～15:00／15:00～17:00
デリバリーエリア：高輪、東五反田、白金台、北品川、港南2丁目
※消費期限：2026年1月1日（木）中
【ご予約方法】
お電話または店頭にて承ります。
電話 03-3440-4424（担当：廣澤／10:00～20:00）
ご予約締切 12月20日（土）
【お会計方法】
店頭お受け取り 現金・クレジットカード・電子マネー
デリバリー 現金のみ
【注意事項】
・約2名様分となります。
・数量限定のため、予定数に達し次第受付終了。
・食材の入荷状況により内容が変更となる場合がございます。
・アレルギーをお持ちの方は事前にご相談ください。
・生ものにつき10℃以下で保存のうえ、お早めにお召し上がりください。
・12月26日（金）以降のキャンセルは商品代金100％を申し受けます。
【店舗情報】
店舗名：ダノイ 高輪店
住所：東京都港区高輪4-7-6 品川東武ホテル1F
電話番号：03-3440-4424
営業時間：
[平日]
＜ランチ＞11：30～15：00（L.O.14：00）
＜ディナー＞17：30～22：00（L.O.21：00）
[土日祝]
＜ランチ＞11：30～15：30（L.O.14：30）
＜ディナー＞17：30～22：00（L.O.21：00）
※毎月第1月曜定休
ＷＥＢ：https://www.giraud.co.jp/danoi/