日やけ止め市場5年連続売上No.1*1ブランド「ビオレUV」から「ビオレ呼吸感ベールUV」全国発売および海外展開を拡大*2

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、2026年2月7日、日やけ止め市場5年連続売上No.1*1ブランド「ビオレUV」から、湿度に応じて膜の厚みが変化し、肌表面を快適にし続ける『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）を全国発売し、また海外展開を拡大*2いたします。本商品は、花王が掲げるグローバル・シャープトップ戦略の中核となる「ビオレUV」において、次世代のグローバル基幹商品として育成を強化してまいります。

*2 日本・タイ・台湾・香港の一部ドラッグストアにて、2025年3月先行販売

発売の背景

紫外線量・気温・湿度など地球全体の気候が変化している今、生活者は紫外線とともに室内外の温度・湿度変化にさらされています。そこで花王は、肌表面の湿度環境に着目した日やけ止め『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）を、日本・タイ・台湾・香港の一部ドラッグストアにて2025年3月に先行販売しました（参考リリース：花王 | 『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』限定発売(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2025/20250213-001/)）。本商品は、UVカット＆快適KEEPアウタースキンを採用。高い紫外線防御効果に加えて、湿度に応じて膜の厚みが変化し肌表面を快適にし続けます。蒸し暑い外でベタつかず、ドライな室内で乾燥を防ぐ日やけ止めの新価値提案により、当初販売計画の1.5倍の売れ行きを達成*3。使用したお客さまの89%が使用感のよさからまた使いたいと回答*4し、高い支持をいただきました。「出したときは“ふわっ”、塗り広げるときは“じゅわっ”と肌になじんでいく密着スフレクリームで、思わずたっぷりと肌に塗りたくなる」「蒸し暑い場所でも、エアコンが効いた部屋でも、肌のベタつきを感じず快適に過ごせた」など、新感触のテクスチャーと、つけた瞬間から日中まで続く快適な使い心地に好評の声があがっています*4。

このような好評の声を受けて、2026年2月7日、『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）を全国発売し、また海外展開を拡大*2いたします。海外においては、2025年に先行販売をした、タイ・台湾・香港に加えて、新たにマレーシア・シンガポール・ベトナム・フィリピンでも展開。現在27の国と地域で展開する「ビオレUV」における次世代のグローバル基幹商品として、価値伝達を一層強化します。

今後も「ビオレUV」は、「太陽と共に健やかに笑顔で過ごせる社会へ」というパーパスのもと、商品を通じて、紫外線による日やけから素肌を守り、お客さまが快適で楽しい日常を過ごせるような暮らしづくりに貢献し、グローバルでの存在感を高めてまいります。

商品の特長

2025年先行販売時にお客さまから好評をいただいた、肌が呼吸するような軽いベールが心地よくフィットする密着スフレクリームはそのままに、つけ心地の軽さが向上しました。

UVカット成分を閉じ込めたアクアカプセル（寒天ゲル）を含んだ剤に湿度応答剤を加え、スフレ状のクリームのような新感触のテクスチャーを実現。ふわっとした剤を肌になじませるとみずみずしく広がり、肌に溶け込むように心地よくフィットします。肌にフィットした塗膜（呼吸感ベール）は、まるで肌が呼吸するかのように軽く、日中、湿度に応じて塗膜の厚みが変化します。蒸し暑く汗ばむ外などの環境では、塗膜中の湿度応答剤が汗を吸収し肌表面がベタつくのを防ぎます。一方、エアコンがきいた室内などドライな環境では水分を放出する湿度応答剤を含む塗膜が肌の乾燥を防ぎ、日中、快適な肌感で過ごすことができます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=vHmVE9SchQA ]

↑動画：湿度応答剤が汗を吸収する

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=k_seLKVCGak ]

↑動画：湿度応答剤が水分を放出する

SPF50+・PA++++の高い紫外線防御効果と、日中の肌表面の快適性を両立。さらに、肌の透明感がアップする*5美肌パウダーや美容液成分（保湿）*6を配合するなど、日やけ止めをたっぷり塗りたくなる、こだわりの処方です。また、化粧崩れしにくく、化粧下地としてもお使いいただけます。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/599_1_c247168054704f73620d37a931083b38.jpg?v=202512100227 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

【SPF・PA表示について】

SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1平方センチメートルあたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安とお考えください。

発売日／地域／取扱店

2026年2月7日／日本全国

タイ・台湾・香港・マレーシア・シンガポール・ベトナム・フィリピンにて順次発売

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。