【焼肉、寿司食べ放題すたみな太郎】ぶっかけ角煮豆腐、やみつきジャガイモ焼きそば、タバスコたっぷり大人スパゲッティ「辛ボナーラ」他、あったか満腹メニュー登場!12/12（金）～。年末年始限定メニューも
すたみな太郎HP:https://staminataro.jp/
12/12～あったか満腹メニュー
12/12～あったか満腹メニュー
焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」(運営元：株式会社江戸一、本社：東京都足立区、代表取締役社長：珊瑚 卓哉)は、寒いこの時節、からだもあったまってお腹いっぱいになる「あったか満腹メニュー」をこの冬限定の新食べ放題メニューとしてご提供いたします。
ご提供対象店舗：すたみな太郎（※１.）、すたみな太郎PREMIUM BUFFET、すたみな太郎NEXT、喰喰池袋店。
※１.下記一部すたみな太郎店舗では、メニューの提供時間帯が一部異なりますのでご了承ください。通常ディナー＆土日祝ランチにご提供メニューは、土日祝ランチと土日祝ディナーのみの提供となり、平日ディナーでのご提供はございません。《八千代緑ケ丘店、長岡店、羽島店、可児店、静岡西店、愛知川店、寝屋川店、加古川店、鳥取店、荒尾店》
- 反響、仕入れ状況、店舗により早期にご提供終了、一部メニューのみのご提供、提供時間帯の変更となる場合がございますので予めご了承ください。
「ぶっかけ角煮豆腐」（ディナー＆土日祝ランチ限定）
新名物料理完成！ごはんに、つゆだくでかけてぜひ！
「ぶっかけ角煮豆腐」
ご飯にのせて角煮豆腐丼に！
栃木名物！「やみつきジャガイモ焼きそば」
ごろっとしたじゃがいもとにんにくが焼きそばとこんなに合うなんて！
栃木名物！「やみつきジャガイモ焼きそば」
焼肉にあう！「シンプル黄金チャーハン」
焼肉にあうようにシンプルな味わいに仕上げました！
シンプル黄金チャーハン
「玉子とツナのグラタン」（ディナー＆土日祝ランチ限定）～12月下旬まで
キッズもパクパク！みんな大好き、たまごとツナのあつあつグラタン
玉子とツナのグラタン（ディナー＆土日祝ランチ限定）～12月下旬まで
「鮭のちゃんちゃん焼き味噌グラタン」（ディナー＆土日祝ランチ限定）1月9日～
鮭と味噌とホワイトソース！こんなグラタンが食べたかった！
「鮭のちゃんちゃん焼き味噌グラタン」（ディナー＆土日祝ランチ限定）～1月9日から
「辛ボナーラ」（ディナー＆土日祝ランチ限定）～12月下旬まで
きてます！辛くて癖になる大人のスパゲッティの新境地！
「辛ボナーラ」（ディナー＆土日祝ランチ限定）～12月下旬まで
大人スパゲッティ「ネギだく和風ボンゴレ」（ディナー＆土日祝ランチ限定）1月9日～
アサリのうまみとしゃきしゃきのネギの食感がいいね！大人だね。
大人スパゲッティ「ネギだく和風ボンゴレ」（ディナー＆土日祝ランチ限定）～1月9日から
＜以下、店舗限定メニューとなります。＞
年末年始店舗限定「サツマイモバターホイル焼き」（ディナー＆土日祝ランチ限定） 12月20日～1月4日
アツアツのサツマイモにアイスクリームやソフトクリームをのせてどうぞ！
※下記店舗は本メニューご提供対象外となりますのでご了承ください。《ご提供対象外店舗：八千代緑ケ丘店、長岡店、羽島店、可児店、静岡西店、愛知川店、寝屋川店、加古川店、鳥取店、荒尾店》
店舗限定「サツマイモバターホイル焼き」（ディナー＆土日祝ランチ限定） 12月20日から
年末年始店舗限定「豚しゃぶコーナー登場」（ディナー＆土日祝ランチ限定）12月20日～1月4日
アツアツのサツマイモにアイスクリームやソフトクリームをのせてどうぞ！
※下記店舗は本メニューご提供対象外となりますのでご了承ください。《ご提供対象外店舗：すたみな太郎PREMIUM BUFFET店舗、すたみな太郎NEXT店舗、喰喰池袋店、八千代緑ケ丘店、長岡店、羽島店、可児店、静岡西店、愛知川店、寝屋川店、加古川店、鳥取店、荒尾店》
年末年始店舗限定「豚しゃぶコーナー登場」（ディナー＆土日祝ランチ限定）12月20日～1月4日
＜以下、PREMIUM BUFFET店舗限定メニューとなります。＞
※すたみな太郎、すたみな太郎NEXT、喰喰池袋店ではご提供はございません。
PREMIUM BUFFET店舗限定「ごぼう天そばパフェ」
冬の味覚ごぼうの天ぷらの香ばしさとそばが香り立つそばパフェ。
ごぼう天そばパフェ
PREMIUM BUFFET店舗限定「ビビンバ寿司パフェ」（ディナー＆土日祝ランチ限定）
彩り具材と酢飯が調和する新感覚寿司パフェ。
ビビンバ寿司パフェ
PREMIUM BUFFET店舗限定「だししゃりやまかけマグロパフェ」（ディナー＆土日祝ランチ限定）
だし香るシャリと山かけが絡み、まぐろの旨味際立つ贅沢寿司パフェ。
やまかけマグロパフェ
＜年末年始限定＞PREMIUM BUFFET店舗限定「出汁漬けウニ軍艦」（ディナー限定）12月20日～1月4日
出汁の旨味が染み込み、ウニの甘みを一層引き立てる贅沢軍艦。
出汁漬けウニ軍艦
注意事項
※反響等により早期にご提供終了となる場合がございますので予めご了承ください。
※本企画・メニューは予告なく内容変更・終了させて頂く場合がござい ますので予めご了承ください。
※写真はイメージです。
【すたみな太郎とは】
すたみな太郎は、株式会社江戸一が運営する焼肉・寿司・スイーツをメインに多彩なメニューを提供するセルフバイキングのお店です。北海道から九州まで展開しています。
各店ご利用料金はこちらをご参照ください。
https://staminataro.jp/price2/
店内イメージ
ロゴ
【会社概要】
会社名： 株式会社 江戸一
代表者： 代表取締役社長 珊瑚 卓哉（サンゴ タクヤ）
本社所在地 ： 東京都足立区西綾瀬2丁目23-22
設立日： 1970 年9 月5 日
業務内容： 焼肉・寿司・スイーツ中心のセルフバイキングレストランの経営、和食・宴会場の経営
URL：https://t-stamina.jp/