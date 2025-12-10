花王、「ビオレの冷サポート」でBtoB暑熱ケア事業に本格参入

花王株式会社

花王株式会社は、記録的な猛暑が続く近年、暑熱リスクのある職場で働く方々をサポートすることを目的に、スキンケアブランド「ビオレ」において、法人向けの暑熱ケア事業に本格参入します。本事業を「ビオレの冷サポート」と称し、暑熱リスクのある職場において、冷却シート『ビオレ 冷タオル』の常備化と積極的な使用を推進。導入しやすいスキームを構築することで、猛暑時代における暑熱対策の社会インフラ化をめざします。

取り組みの背景

「ビオレの冷サポート」キービジュアル、ステートメント

近年の激しい気候変動で高温多湿化が進み、暑熱によるトラブルは深刻な社会問題になっています。とくに記録的猛暑の長期化を背景に、労働安全衛生法で職場での熱中症対策が義務化されたことから、暑熱リスクのある環境で働く方々への暑熱対策の重要性が一層高まっていると考えます。

法人向け「ビオレの冷サポート」事業概要

「ビオレの冷サポート」は、企業の福利厚生の一環として、暑熱リスクのある職場環境や災害時の備えとして冷却シートを常備化し積極的な使用を促進することで、暑熱リスク軽減と快適性向上を図る事業です。具体的には、建設、物流、レジャー施設、飲食などといった、暑熱リスクのある職場を有する企業に、冷却シートを法人向けカタログ企業などを通じてご購入いただき、使用を促進していく取り組みです。

アツい現場を応援する「ビオレの冷サポート」の取り組み

販売商品である『ビオレ 冷タオル』は、のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*1冷却シートです。

厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発。気化熱の作用で肌の熱（ほてり）を逃がし続けます。長さ46cmで首にかけて使用できます。個包装で使いたいときにご使用いただけ、密封パックで3年間の保存が可能なため備蓄品としても適しています。

*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

先行導入企業との検証の取り組み

2025年夏には、清水建設株式会社の建設現場にて先行導入を実施。冷却シート『ビオレ 冷タオル』を使用いただいた結果、「つけたらひんやり快適で作業がしやすかった」「暑さが軽減されて、暑いゲンバでも頑張れた」などの声が寄せられ、約90%の方が「使用してよかった」と回答しました*2。また、「『ビオレ 冷タオル』を首にかけて空調服(R)*3を着用すると、さらに涼しさを感じた」との声を受け、株式会社空調服との協働で、同時使用の検証を実施。その結果、『ビオレ 冷タオル』と空調服(R)*3を併用した場合、のせる前の肌温度から-6℃が30分間持続*1することを確認しました。

*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

*2 2025年6月 花王調べ 清水建設株式会社の建設現場で働いている現場作業員30名

*3 (株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しております

(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです

(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です

空調服(R)*3とビオレ冷タオル併用イメージ

これらの検証結果を踏まえて、今後、企業の経営者や労務担当者に向けて本取り組みを積極的に発信し、導入企業のさらなる拡大をめざします。「ビオレの冷サポート」事業を通じて、猛暑時における職場での暑熱リスク軽減と快適な就労環境づくりを推進していきます。

花王の「ビオレ」は今後も、肌を「人と人」「人と社会」がつながるための大切なコミュニケーションツールであり、暮らしを支える「ヒューマン・インターフェイス」であるととらえ、肌を通して社会とのつながりを広げるためにさまざまな活動やモノづくりに取り組んでまいります。

販売商品の概要

*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

販売ルート

smartoffice、TRUSCO、花王公式オンラインショップ「My Kao Mall」

今後随時、販路を拡大予定

先行導入企業

清水建設株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、株式会社よみうりランドなど約100社*4

*4 2025年12月時点

関連サイト

導入をご検討の企業さま向け「ビオレの冷サポート」サイト(https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/support/)

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。