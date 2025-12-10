MMORPG「レジェンド・オブ・ユミル」、台湾・タイでユーザー招待イベント「パートナーズデイ」開催！2026年のロードマップも公開

株式会社Weｍade Japan

WEMADE Co., Ltd.（代表取締役 Park, Kwan Ho、以下WEMADE）は、MMORPG『レジェンド・オブ・ユミル（Legend of YMIR）』のユーザー招待イベント「パートナーズデイ」を、今月の5日(金)に台湾、7日(日)にタイで開催した。

WEMADEは現地ユーザーとの密接なコミュニケーションを図り、より強固な信頼関係を築くことを目的に今回のイベントを実施した。台湾とタイを皮切りに、今後もさまざまな国で「パートナーズデイ」を開催し、グローバルユーザーとのつながりを一層強化していく予定である。

イベントでは、『レジェンド・オブ・ユミル』グローバル版ならではの差別化要素として注目されているパートナーズサーバーに関する発表が最も大きな反響を得た。パートナーズサーバーは、ユーザー自身がゲーム運営に参加し、ルール設定やユーザー独自イベントの開催など、さまざまな権限を通じてコミュニティ文化を創り上げていく特別なシステムである。

WEMADEは今後のパートナーズサーバー関連計画と優秀事例を紹介し、実際のパートナーズサーバー運営者がスピーカーとして登壇運営ノウハウや活性化の戦略、特別なエピソードなどを直接共有する時間を設けた。

また、今後のアップデートロードマップを公開し、今月中に実施予定のグローバルトーナメント「YMIRカップ」を予告。さらに、開発チームがユーザーの意見を直接聞いて回答するQ&Aセッションも行われた。

WEMADEは、「パートナーズデイ」を通じて得た現地ユーザーの意見を基に、コンテンツの完成度とサービス品質を継続的に改善していく方針である今後「パートナーズデイ」の日本開催に向けて検討中である。

一方、『レジェンド・オブ・ユミル』はグローバルローンチ以降、約17万人の同時接続者数を記録し、好調な推移を続けている。

本イベントで公開された主な内容は以下のとおり。

■ 最強サーバーとクランを決める大会「YMIRカップ」

『レジェンド・オブ・ユミル』大陸最強のサーバーとクランを決定する公式グローバルトーナメント「YMIRカップ」が、今月中より開催すると公開した。

全サーバーが名誉と栄光をかけて戦い、最終的に勝ち残ったサーバーは決勝戦を経て、オフライン大会となる「ワールドチャンピオンシップ」への出場権を獲得する。

さらに、ワールドチャンピオンシップ優勝サーバーは、『レジェンド・オブ・ユミル』韓国版第2回YMIRカップ優勝サーバーと対戦する「レジェンドマッチ」に進出する予定だ。

世界中の戦士たちが誇りと戦略をかけて競い合う、最も名誉ある決戦がいよいよ幕を開ける。

▶︎ 「YMIRカップ」に間する詳細はこちら

https://www.legendofymir.com/ja/news/notice/690928(https://www.legendofymir.com/ja/news/notice/690928)

■ 今後のロードマップを公開！

『レジェンド・オブ・ユミル』は、12月以降の大型アップデートロードマップを公開し、大規模な成長アップデート、新PvPコンテンツ、そして新たな協力・競争のシーズンを予告した。

ユーザーは新地域・新システム・新レイド・新ワールドボスを通じて、これまで以上に深い戦略と成長、そして激しいバトルを体験できるようになる。

・12月：新地域「ニダヴェッリル」実装 & 垂直成長アップデート

・12月～2月：グローバルトーナメント「YMIRカップ」開幕

・2026年1Q：シーズン2「協力の時代」

・2026年2Q：シーズン3「競争の時代」

▶︎ 「2026年ロードマップ」に間する詳細はこちら

https://www.legendofymir.com/ja/news/letter/691265(https://www.legendofymir.com/ja/news/letter/691265)

■ ゲームの入手方法

『レジェンド・オブ・ユミル』は、公式サイト（https://legendofymir.com）およびWEMIX PLAY（https://wemixplay.com）からPC版をダウンロードできる。

モバイル版はGoogle PlayストアとApp Storeにて配信中。

▶『レジェンド・オブ・ユミル』App Store/Google ダウンロードQRコード

【参考サイト】

・公式サイト：https://www.legendofymir.com/ja/(https://www.legendofymir.com/ja/)

・公式X(日本専用)：https://x.com/LegendofYMIR_JP(https://x.com/LegendofYMIR_JP)

・公式Discord：https://discord.com/invite/legendofymir(https://discord.com/invite/legendofymir)

・公式Youtube：https://www.youtube.com/@WEMADEGlobal(https://www.youtube.com/@WEMADEGlobal)

・WEMIX PLAYイベントページ：https://event.wemixplay.com/legendofymir(https://event.wemixplay.com/legendofymir)

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/(https://www.wemix.com/)

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/(https://wemixplay.com/)

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役社長 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com/(https://www.wemade.com/)