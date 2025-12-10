New Space IntelligenceとAIVALIXがインフラメンテナンス領域における衛星データ活用に向け、パートナーシップを締結

株式会社New Space Intelligence

株式会社New Space Intelligence（本社：山口県宇部市、代表取締役社長CEO 長井裕美子、以下「NSI」）は、インフラメンテナンスDXをリードするAIVALIX株式会社（本社：東京都、代表取締役社長 中山太洋、以下「AIVALIX」）と、社会インフラの広域モニタリングに向けたパートナーシップ（MOU）を締結しました。

NSIは、多様な衛星データを統合し、地上の状況変化を高頻度かつ高精度に把握する独自の自動化システム「衛星データパイプライン(R)」によりさまざまなアプリケーションの開発・提供を行っています。本提携により、NSIの【広域を一望し変化を可視化するデータ解析力】と、AIVALIXの【現場起点のAI解析と点検ナレッジ】を掛け合わせることで、これまでにない新しいインフラメンテナンスの形を共に創り上げていきます。

■ 協業の狙い

左：当社 代表取締役社長CEO 長井裕美子、右：AIVALIX株式会社 代表取締役社長 中山太洋

両社は、インフラメンテナンスの未来を切り拓くため、以下の方向性に基づき協業を推進していきます。

- 事業者様が保有する点検・管理データ、AIVALIXが独自に取得した各種データに加え、NSIの衛星データを活用することで、AIVALIXのAI解析の精度をさらに高めます。広域の変化を把握できる衛星データを組み合わせることで、地上データでは捉えきれなかった「異常の兆候」を補完し、故障予測や点検判断の確度向上につなげます。- AIVALIXが有するAI解析技術により、点検データ・現場ナレッジと結びつけることで、衛星で捉えた「地上の変化情報」を実務で活用できる形へと変換します。現場のリアルと衛星の俯瞰情報を融合することで、メンテナンスの質と効率を大幅に向上させます。- 水道をはじめ、ガス・鉄道・道路・橋梁・港湾など、多様なインフラへ、【広域×高頻度×現場密着型】のモニタリングを段階的に展開します。

本提携は、インフラを「より確かに、より効率的に」守るための、まったく新しいメンテナンスの形を創ることを目指しています。

■ 今後の展望

水道インフラの広域監視から一歩ずつ領域を広げ、インフラの予兆検知・維持管理に新しい選択肢を届けていきます。国内にとどまらず、水道インフラ課題の大きいアジア・中東地域にも活用の場を広げ、社会実装を推し進めてまいります。

■ New Space Intelligence 代表取締役社長CEO 長井裕美子 コメント

株式会社New Space Intelligence 代表取締役社長CEO 長井 裕美子

AIVALIX様との協業は、インフラ監視の未来を本気で変えていくための、大きな一歩だと感じています。NSIの衛星データと、AIVALIX様のAI・地上データが重なり合うことで、「広域を見通す宇宙の視点」と「現場を支える専門知識」がひとつにつながります。インフラの安全・安心のために日々尽力されている方々が、より確かな情報で、より早く、より正しい判断ができる世界をつくる。その未来を実現するために、私たちは本気で取り組んでまいります。

衛星とAIが融合した新しいインフラメンテナンスの形を、AIVALIX様と共に創り上げていけることに、心からワクワクしています。人々の生活を支える社会基盤を、次の時代へ。宇宙からの視点と現場知の力で、その未来を切り拓いてまいります。

■ AIVALIX株式会社 代表取締役社長 中山太洋 コメント

AIVALIX株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 中山太洋

AIVALIXはこれまで、現場で蓄積された点検データや運用知を用いたAI解析を行ってきました。ここにNSI様の衛星データを加えることで、広域の変化を早く・正確に捉え、AI解析の精度をさらに高めることが可能になると期待されます。老朽化や人手不足が深刻化する中、現場の負担を減らしつつ安全性を高めるためには、テクノロジーによる「予兆検知」が不可欠です。本協業により、地上のデータと宇宙からの俯瞰情報を結びつけ、新しい予測モデル・メンテナンスモデルを実現していきます。

衛星とAIが融合することで、インフラの状態変化をこれまでより早く・深く理解し、適切な更新や点検の判断につなげられる世界が開けていきます。AIVALIXは、NSI様と共に、インフラのレジリエンスを一段と高め、将来世代に安心して引き継げる社会基盤を実現してまいります。

■AIVALIX（アイヴァリックス）株式会社について

AIVALIXは、社会インフラの老朽化や人材不足といった構造的課題に向き合う、東大発のAIスタートアップです。上下水道をはじめ、道路・建築物・交通・エネルギーなど多様なインフラ領域において、点検・維持管理・更新までのプロセスを最適化するAIプラットフォームを開発。現場知と先端技術を融合させ、インフラのレジリエンスを高める仕組みを提供しています。

AIVALIXが目指すのは、変化に強く、迅速に回復できる「しなやかな社会基盤」の実現です。

インフラメンテナンスのDX／AIプラットフォーマーとして、次世代の持続可能な社会を支える新しい価値づくりに挑んでいます。

■株式会社New Space Intelligenceについて

Solving Earth’s Challenges from Space.

株式会社New Space Intelligence（NSI）は、AIT（アジア工科大学院・タイ）および山口大学の研究から生まれた、衛星データ解析のスタートアップです。

社会が大きく動く時代、正しい判断を支えるのはどれだけ確かな情報をつかめるかです。災害、インフラの老朽化、都市の複雑化──。地上だけでは把握しきれない変化が増えるなか、広域を俯瞰し、継続的に状況を理解できる仕組みが求められています。NSIは、お客様の目的・予算・頻度に応じて多種多様な衛星データの中から最適な衛星を複数選択し、それらを統合・解析し、必要な形で届ける自動化システム「衛星データパイプライン(R)」を独自に開発してきました。衛星を「写真」ではなく「データ」として扱い、鉄道・道路などのインフラ監視、災害対応、環境モニタリングなど、幅広い領域で活用されるアプリケーションとして社会実装を進めています。私たちがめざすのは、見えない変化を確かにとらえ、皆様の意思決定をよりよいものにする世界。インフラの小さなゆらぎも、ゆっくり進む地盤変動も、広域の災害被害も、衛星から得られる信頼できるデータがあれば、地上では見えない兆しをつかむことができます。そして、これまで国内で培ってきた実装モデルと技術力を土台に、アジア・アフリカをはじめ世界各地の社会課題へ、衛星データの力を届けていきます。

NSIは、衛星データを通じて社会と産業の未来をアップデートする、新しいデータ基盤の創出に挑み続けます。

