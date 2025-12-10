“異世界”でやってみたいことは「魔法使い・魔導士」が男女共に1位！「転生したい」層は55%に。ニッセンが『フェンリルフィール』発売に先駆け「異世界」調査第2弾の結果を公開しました。

株式会社ニッセンホールディングス

株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕 淳）は、自社が運営するリサーチ専用サイト「ニッセンリサーチ（https://www.nissen-r.jp/）」にて、2025年11月に実施した調査結果を公表します。今回の調査では、「異世界転生」認知度や「異世界」でやってみたい職業など、具体的なニーズを深掘りしました。

また、現在進行中の「異世界」をテーマにしたプロジェクト「異世界ギルド」では、初のプロダクトとなる『フェンリルフィール』の発売を12月中旬に控えており、本リリースと同時に、現実と空想の境界を超える新企画「異世界プロジェクト」ならではのコンテンツとして『魔獣適合鑑定』を「異世界ギルド」特設ページにて公開いたします。

調査結果 ： ”異世界転生”の認知は7割超え、転生希望は半数以上！男女ともに、魔法を使ってみたい願望が1位。

異世界ギルド はこちら :https://www.nissen.co.jp/s/all/PL25SU119/

■■「架空の世界についてのアンケート」調査結果サマリー■■

・「異世界」を知っている層における「異世界転生」の認知度は 73％。

・「異世界でやってみたいこと」は、男女ともに 「魔法使い・魔導士」 が1位。

男性2位は「勇者・冒険者」（32.4％）、女性2位は同率で「占い師・賢者」と

「幻獣・妖精などの人間以外の存在」。

・理想の「異世界」像については、1位「魔法が使える世界」（50％）、2位「動物や空想の

生き物と共に暮らせる世界」（46％）、3位「自然が豊かで穏やかな世界」（43％）。

・「異世界に転生してみたい」層は 55％（「ぜひ行ってみたい」「まあ行ってみたい」）。

【調査概要】

調査対象 ： ニッセンリサーチ会員 20歳～79歳までの男女

調査方法 ： インターネットによる任意回答

調査機関 ： 自社調査

調査期間 ： 2025年11月

有効回答数 ： 3,070件

「異世界ギルド」初の商品は、魔獣の毛皮を顕現させた『フェンリルフィール』。フード付きのブランケットです。

今回の調査からも、異世界に対する興味関心が幅広い年代層にみられ、魔法や空想の生き物などの世界観への親和性が高いことが確認できました。

このような世代や性別を超えた“異世界人気”の広がりを背景に、ニッセンでは、現実と空想の境界を超える新プロジェクト「異世界ギルド」を始動しました。



プロジェクトのテーマは、北欧神話に登場する狼の姿をした巨大な魔獣「フェンリル」を顕現させること。

実在しない伝説上の生物を“再現”するという無謀な挑戦に、『猫フィール』の開発スタッフが集結。毛並みの質感、温もり、存在感を徹底的に追求し、まるで異世界から現れたかのような“リアルファンタジー体験”を届けるべく、開発が進行。

魔獣「フェンリル」を討伐し、その毛皮で作ったというイメージでブランケットを製作。ひざ掛け以外にもポンチョ、ボレロなど4WAYでお愉しみいただけるデザインです。

フェンリルフィール

今年4月に唐突に開発が始まった「フェンリルフィール」ですが、いよいよ、12月中旬に発売を予定しています。

商品販売の前に、「異世界ギルド」ページでは、特別コンテンツ『魔獣適合鑑定』を公開しました。

狂暴な魔獣「フェンリル」の毛皮を使用した「フェンリルフィール」を手にする前に、まずは使役する最適なタイプを鑑定させていただくことを目的としています。

5つの質問に回答するだけなので、ご購入を検討いただいている方も、そうでない方も、ぜひお試しください。

魔獣適合鑑定 コンテンツイメージ

ニッセンの「異世界ギルド」では、商品だけでなく、世界観の構築と関連コンテンツの提供により、お客様が愉しみながら参加できるプロジェクトを目指しています。

異世界ギルド 魔獣適合鑑定はこちら :https://www.nissen.co.jp/s/all/PL25SU119/diagnose/

▼ニッセン公式Xはこちら（＠nissen） ： https://x.com/nissen(https://x.com/nissen)

2025年、ニッセンは創業55周年を迎えました。

会社概要

社名 : 株式会社ニッセン

本社所在地 : 〒601-8412 京都市南区西九条院町26番地

代表者 : 代表取締役社長 羽渕 淳

設立 : 2007年6月21日

事業内容 : 婦人服を中心とした衣料品、インテリア雑貨などのインターネット・カタログ通信販売

●nissen,informationサイト https://info.nissen.co.jp/

●nissen,オンラインショップ https://www.nissen.co.jp/

ニッセンロゴ