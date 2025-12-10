『日本プロモーション大賞2025』が決定！グランプリは 「輝・輝姫・煌」石川県産水産物のトップブランド戦略
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：会長 小塩稲之）と連携する日本販売促進協会は、2025年12月10日（水）『日本プロモーション大賞2025』を発表、グランプリは「『輝・輝姫・煌』石川県産水産物のトップブランド戦略」（おいしかわ県PR協議会）に決定しました。また、金賞を「西伊豆＆ANGLER」（一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン/西伊豆町）に決定しました。
大賞を受賞した「『輝・輝姫・煌』石川県産水産物のトップブランド戦略」は、加能ガニ「輝（かがやき）」、香箱ガニ「輝姫（かがやきひめ）」、天然能登寒ぶり「煌（きらめき）」など、厳格な基準を満たす最高級ブランドを創出するとともに、毎年初セリに合わせてその日の一番を競い合う「蟹-1グランプリ」や「鰤-1グランプリ」を開催することで高額入札を生み、話題性と認知度を高めています。さらに、SNSやWebサイト「うぉルカム！おいしかわ県.jp」を活用し、地元の飲食店やスーパーとも連携した情報発信を展開。能登半島地震後の復興を単なる特需で終わらせるのではなく、漁業と関連産業全体が持続的に潤うことを目指しています。
「日本プロモーション大賞」（https://www.jsp.or.jp/award/）
日本プロモーション大賞はわが国における販売促進、広告宣伝、広報部門等の担当者の向上およびプロモーションに対する一層の理解促進を図ることを目的として本年より開催しています。受賞作は2026年1月17日（土）に開催されるMMPグループの全国研究会で紹介します。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日本販売促進協会 小塩会長からのコメント
「日本プロモーション大賞」は当協会の「商・販・販促・マネジメント」という視点からの賞です。これは、販売促進、広告宣伝、広報部門等の担当者にとって必要不可欠な、イベント、プロモーションやマスメディア、SPメディアなどの知識です。実際のところ、広告代理店や印刷会社の方に必要な知識はクライアント側に立った「商品開発」「販売」「販売促進」「マネジメント」の知
識です。このことを広く認識していただくために、当協会員だけでなく、一般企業・団体の販売促進、広告宣伝、広報部門等や広告代理店、印刷会社、その他制作会社等が企画実施する販促活動（広報を含む活動）の事例を自薦・他薦問わず広く募集しました。この審査を通して日本を代表する優秀な活動を表彰、公開するものとして実施しています。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■日本プロモーション大賞 グランプリ「『輝・輝姫・煌』石川県産水産物のトップブランド戦略」
受賞団体 おいしかわ県PR協議会
◆推薦のことば
・石川県産水産物のブランド戦略である。後発のブランドである点を跳ね返すため、蟹-１グランプリや鰤-１グランプリなどで話題性のあるイベントを仕掛け、発信性を高めた結果、初競価格の大幅向上と、認知度が上がり、一般魚の価格も向上して、地域の漁業や飲食店、観光事業者の事業に貢献している点を評価した。（大山充）
・北陸の地域資源を最大限に活用したマーケティング戦略を実施。地震からのリスタートも考慮した評価。（岡田吉晴）
・トップブランドを創出し、それによる話題づくりによって、石川県全体の水産物の価値と知名度を高めている。イベントやSNS、マスコミなどを組み合わせたプロモーションは、秀逸で効果も出ており、グランプリにふさわしい。（尾中謙治）
