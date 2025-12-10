DENU JAPAN （デヌジャパン）、ホリデー限定ギフト企画を開始

全てのバッグ購入で「Kiro Stitch Wallet」をプレゼント
（12月31日まで／公式サイト限定）

韓国発ファッションブランド DENU JAPAN（デヌジャパン） は、公式サイト限定のホリデーギフト企画をスタートいたしました。
期間中、すべてのバッグ商品をご購入いただいたお客様へ、通常販売価格 5,300円（税込）相当の「Kiro Stitch Wallet」1点を無料でプレゼントいたします。

普段は単品販売されている人気ウォレットをそのままギフトとして受け取れる、ホリデーシーズンならではの特別企画です。
本キャンペーンは 2025年12月31日（水）まで の期間限定で実施されます。

ミニマルで洗練されたデザインの Kiro Wallet は、カード・コイン収納に優れ、どのバッグとも相性の良いユーティリティアイテム。ギフトとしても、自分用のプラスワンにも最適です。



キャンペーン概要
◆ 実施期間

2025年12月31日（水）23:59 まで

◆ 内容

公式サイトにて 全バッグ商品をご購入の方へ「Kiro Stitch Wallet」（通常価格 5,300円相当）を無料プレゼント
※数量限定。なくなり次第終了となる場合がございます。

◆ 対象商品

DENU JAPAN 公式サイト掲載の全バッグ商品

◆ 取扱店舗

DENU JAPAN 公式オンラインストア（https://denujp.com/）限定


Official Website: https://denujp.com/

配信元企業：株式会社LOB CITY
