2031年に2,935億米ドル規模へ拡大、CAGR12.4%で成長する世界バケーションレンタル市場
世界のバケーションレンタル市場は、2022年の1,025億米ドルから2031年には2,935億米ドルへと大幅に拡大すると予測されており、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.4％という非常に力強い成長が見込まれています。この急速な市場拡大は、旅行スタイルの多様化、デジタル予約プラットフォームの普及、そして個別ニーズに応える宿泊施設への需要増大が背景にあります。バケーションレンタルは、ホテルに代わる柔軟でプライベート性の高い滞在方法として世界中で採用が広がっており、短期間（通常30日以内）の家具付き住宅やリゾート、アパートメントなどが旅行者に新たな選択肢を提供しています。
市場成長の背景：ライフスタイルの変化とデジタル化が牽引
近年、旅行者が求める宿泊体験は従来の標準化されたホテルサービスから、より個性的でプライバシーを重視した空間へとシフトしています。特にミレニアル世代やZ世代の旅行者において、広い居住スペース、家庭的な設備、地域文化への没入感を求める傾向が強まっており、バケーションレンタルの需要が急速に高まっています。また、AirbnbやVrboをはじめとするオンライン予約プラットフォームの成長は、宿泊施設の検索・比較・予約を一段と容易にし、利用者のハードルを大幅に低減しました。こうした利便性の向上は市場拡大に大きく寄与しており、世界各地で供給側（オーナー、管理会社）と需要側（旅行者）の双方が増加しています。
需要拡大の要因：柔軟性、プライベート性、コスト効率が評価される理由
バケーションレンタルの魅力は、旅行者が「暮らすように滞在する」体験ができる点にあります。広いスペースやキッチン設備、自由なスケジュールの過ごしやすさから、家族旅行や長期滞在者、リモートワーカー、ワーケーション利用者などに高い人気を誇ります。また、複数名での滞在時にはホテルよりもコスト効率が高く、部屋の分割や食事の自炊など経済的負担を軽減できる点も評価されています。これらの要素が消費者心理に合致し、バケーションレンタル市場の成長を強力に後押ししています。
テクノロジー革新による市場進化：スマート化と自動化が競争力を強化
デジタル技術の発展は、バケーションレンタル市場における競争環境を大きく変えつつあります。スマートロック、AIチャットボット、IoT家電、自動チェックインシステムなど、利便性と効率性を高めるソリューションが急速に普及しています。これにより、管理業務の負担が軽減されるだけでなく、旅行者は24時間対応のスムーズなチェックインや快適性の高い滞在を享受できるようになりました。さらに、データ分析やダイナミックプライシングの導入が進み、需要に応じた料金調整や稼働率の最適化が可能となり、収益性向上につながっています。
地域動向：北米・欧州・アジア太平洋地域で市場機会が拡大
地域別では、北米と欧州が引き続き最大市場としての地位を維持しつつ、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す地域として注目されています。北米ではリモートワークの定着に伴う長期滞在需要が増加し、欧州では都市部から郊外や地方への「分散型旅行」がトレンドとなっています。一方、アジア太平洋地域では所得向上と国際観光の復活が追い風となり、若年層を中心にバケーションレンタルの利用が急成長しています。特に日本、韓国、オーストラリア、インドネシアなどで新規物件の供給が増えており、地域市場の拡大が顕著です。
