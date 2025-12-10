SNSで大人気！「もふペンギン」× 「ごろごろにゃんすけ」コラボLINEスタンプが 『パーフェクトワン』LINE公式アカウントより無料配信スタート！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）のマネジメントするクリエイター さんぽいもが描く人気キャラクター「もふペンギン」と、「ごろごろにゃんすけ」（株式会社 マインドウェイブ）のコラボLINEスタンプが新日本製薬株式会社『パーフェクトワン』のLINE公式アカウントより、2025年12月9日（火）に無料配信されました。
「もふペンギン」は、癒し系のイラストがSNSで多くの方に支持されている人気キャラクター。今回のLINEスタンプは、そのゆるくて可愛い世界観で人気を集めるキャラクター「ごろごろにゃんすけ」とコラボした全16種。それぞれのキャラクターの魅力が融合し、日常の会話はもちろん、年末年始のイベントにもぴったりな、使い勝手の良いスタンプとなっています。
▼LINEスタンプダウンロードはこちら：
https://line.me/S/sticker/35735
配信期間：2025年12月9日（火）～2026年1月5日（月）
取得方法：パーフェクトワンのLINE公式アカウントを友だち追加しダウンロード
■「さんぽいも」について
LINEクリエイターズスタンプ月間ＭＶＰ獲得、第一回LINE Creators MVP AWARD 準グランプリにも選ばれた人気クリエイター。
もふもふしたものにモフモフすることが好きな、もふっとまるくて小さなひよこの「もふピヨ」をメインにもふもふした動物キャラクターを描いている。
・LINE公式アカウント 54万人
・X 3.9万人（https://twitter.com/sanpoimo）
・Instagram 9.2万人（https://www.instagram.com/mofupiyo_sanpoimo/）
■エイノバ（Anova,Inc.）について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
