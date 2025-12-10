～スロット新機種「スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール」のグッズが先行登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、12月10日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/c95fe2
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年12月10日販売商品（全6アイテム）
【玄関マット】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
【パーカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
【ワイヤレススピーカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
【アクリルキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール-サイドランプ
【アクリルキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール-図柄
【フェイスタオル】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336418&id=bodyimage1】
【玄関マット】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
価格: \2,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-doormat-okidoki_duo_encore.html
スロット新機種「スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール」のグッズが先行登場！！
家に帰るのが待ちきれなくなる、そんなかわいらしいデザインの玄関マットができました♪
素材はフカフカとした心地よい生地、裏側は滑り止めが付いていて実用性もバッチリです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336418&id=bodyimage2】
【パーカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
価格: \7,770 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-P-okidoki_duo_encore.html
DUOといえばボーナス終了画面！今回はプルオーバーパーカーになりました♪
裏地は通気性と吸水性に優れているパイル地を採用。単体でも、他のアウターと合わせても快適に着こなせます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336418&id=bodyimage3】
【ワイヤレススピーカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール
価格: \3,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-speaker-okidoki_duo_encore.html
今回の沖ドキ！はフェスがテーマということで、UNI-MARKET初となるワイヤレススピーカーをご用意しました。
Bluetoothでカンタン接続＆最大10時間再生可能なので、お部屋の中はもちろん、
いつでもどこでもお好きな場所で音楽をお楽しみいただけます♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336418&id=bodyimage4】
【アクリルキーホルダー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール-サイドランプ
価格: \777 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring-okidoki_duo_encore-lamp.htmlカナちゃん＆ハナちゃんのサイドランプがアクリルキーホルダーになりました♪
通常時と点灯時が楽しめる両面仕様、しかも表面にコーティング加工を施しているので耐久性もバッチリです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336418&id=bodyimage5】
