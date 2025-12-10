日本超音波装置市場は、次世代診断画像技術の革新を牽引する強力な年平均成長率（CAGR）5.8％に支えられ、2033年までに9億6820万米ドルへと急成長すると予測されている
日本超音波装置市場は、今後も継続的な医療需要の増加と技術革新を背景に力強い成長が見込まれており、2024年の5億8,290万米ドルから2033年には9億6,820万米ドルへと拡大する見通しです。2025年から2033年における年平均成長率（CAGR）は5.8%と予測され、診断精度向上や医療現場の効率化を支える重要な市場として注目されています。
超音波装置は、高周波音波を体内に伝達し、その反射を画像化することで内部構造を非侵襲的に観察できる医療機器です。疾患の診断、治療プロセスの追跡、低侵襲手技のガイドなど多様な医療領域において不可欠な技術として位置づけられています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-ultrasound-equipment-market
ポータブル超音波装置の需要拡大が市場成長を牽引
国内市場の拡大を支える主要因として、ポータブル超音波装置の採用増加が挙げられます。軽量性、可搬性、迅速な操作性が高く評価され、救急領域や急性期医療、さらには医療アクセスが限られる地域での需要が拡大しています。非侵襲的検査へのニーズの高まりと、スピーディーな診断・治療が求められる医療現場の変化がこの成長に拍車をかけています。
2020年にはロイヤルフィリップスがポータブル遠隔超音波ソリューション「Lumify with Reacts」を日本市場に導入し、ハンドヘルド型装置による診断の利便性向上を実現しました。同社はサブスクリプションモデルを採用し、日本の医療現場における新たなポータブル超音波利用モデルを提示しています。こうした企業動向は、国内市場における技術普及の加速に寄与しています。
償還制度の制限が市場の発展に影響
一方で、医療機器の償還制度が限定的であることは、市場の拡大を抑制する要因となっています。特に予算が限られた医療機関では、新規装置の導入が困難になる場合があり、メーカー側も価格設定に慎重にならざるを得ません。償還価格改定の短期化により、研究開発投資の回収が課題となるケースも増えています。こうした制度面の障壁は、技術革新のスピードと市場成長に影響を及ぼす要素として注目されています。
技術革新が生み出す市場機会の拡大
超音波装置市場では、AI技術やワイヤレス通信技術の導入が急速に進んでおり、診断の高速化・自動化、ポイントオブケア診療の効率改善が期待されています。AIを活用した異常検知や、診断サポートソリューションの普及により、医療従事者の負担軽減と診断精度の向上が進む見込みです。
2024年には、EDAPのExactVu超音波生検システムが日本で承認され、高解像度リアルタイム画像による正確な標的生検が可能となりました。泌尿器科領域での診断・治療の高度化に貢献する装置として注目され、先端医療機器の導入が市場の成長動向をさらに押し上げています。
主要企業のリスト：
● GE Healthcare Japan Corporation
● Koninklijke Philips N.V.
● FUJIFILM Healthcare Corporation
● Siemens Healthineers AG
● CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
● HOLOGIC JAPAN, INC
● Hitachi, Ltd.
● Esaote SPA
● Konica Minolta, Inc.
製品タイプ別分析：診断用超音波が市場の中心に
2024年時点で、診断用超音波システムが日本市場の主要セグメントを占めています。産科、心臓病学、放射線科、整形外科など、多様な診療科で利用されている点が成長を後押ししています。非侵襲的画像診断が標準化する中、診断用超音波の需要は今後も継続すると見られています。
超音波装置は、高周波音波を体内に伝達し、その反射を画像化することで内部構造を非侵襲的に観察できる医療機器です。疾患の診断、治療プロセスの追跡、低侵襲手技のガイドなど多様な医療領域において不可欠な技術として位置づけられています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-ultrasound-equipment-market
ポータブル超音波装置の需要拡大が市場成長を牽引
国内市場の拡大を支える主要因として、ポータブル超音波装置の採用増加が挙げられます。軽量性、可搬性、迅速な操作性が高く評価され、救急領域や急性期医療、さらには医療アクセスが限られる地域での需要が拡大しています。非侵襲的検査へのニーズの高まりと、スピーディーな診断・治療が求められる医療現場の変化がこの成長に拍車をかけています。
2020年にはロイヤルフィリップスがポータブル遠隔超音波ソリューション「Lumify with Reacts」を日本市場に導入し、ハンドヘルド型装置による診断の利便性向上を実現しました。同社はサブスクリプションモデルを採用し、日本の医療現場における新たなポータブル超音波利用モデルを提示しています。こうした企業動向は、国内市場における技術普及の加速に寄与しています。
償還制度の制限が市場の発展に影響
一方で、医療機器の償還制度が限定的であることは、市場の拡大を抑制する要因となっています。特に予算が限られた医療機関では、新規装置の導入が困難になる場合があり、メーカー側も価格設定に慎重にならざるを得ません。償還価格改定の短期化により、研究開発投資の回収が課題となるケースも増えています。こうした制度面の障壁は、技術革新のスピードと市場成長に影響を及ぼす要素として注目されています。
技術革新が生み出す市場機会の拡大
超音波装置市場では、AI技術やワイヤレス通信技術の導入が急速に進んでおり、診断の高速化・自動化、ポイントオブケア診療の効率改善が期待されています。AIを活用した異常検知や、診断サポートソリューションの普及により、医療従事者の負担軽減と診断精度の向上が進む見込みです。
2024年には、EDAPのExactVu超音波生検システムが日本で承認され、高解像度リアルタイム画像による正確な標的生検が可能となりました。泌尿器科領域での診断・治療の高度化に貢献する装置として注目され、先端医療機器の導入が市場の成長動向をさらに押し上げています。
主要企業のリスト：
● GE Healthcare Japan Corporation
● Koninklijke Philips N.V.
● FUJIFILM Healthcare Corporation
● Siemens Healthineers AG
● CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
● HOLOGIC JAPAN, INC
● Hitachi, Ltd.
● Esaote SPA
● Konica Minolta, Inc.
製品タイプ別分析：診断用超音波が市場の中心に
2024年時点で、診断用超音波システムが日本市場の主要セグメントを占めています。産科、心臓病学、放射線科、整形外科など、多様な診療科で利用されている点が成長を後押ししています。非侵襲的画像診断が標準化する中、診断用超音波の需要は今後も継続すると見られています。