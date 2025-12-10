ノーコードでMEOを強化！店舗・施設の集客を支援する新ツール「Map-boya」提供開始

株式会社ワンエイティ

株式会社ワンエイティ（本社：東京都港区、代表取締役：三浦 拓郎）は、ローカルビジネスの集客を支援する新しいマップソリューションツール「Map-boya（マップボーヤ）」の提供を開始しました。

本サービスは、GoogleビジネスプロフィールやGoogleマップとのAPI連携を通じて、MEO対策や地図コンテンツ制作をノーコードで実行できるのが特長です。飲食店や不動産、宿泊施設など、地域に根ざした事業者の集客力強化をサポートします。

「Map-boya（マップボーヤ）」のサービス詳細は、以下のページにてご確認いただけます。

https://o-eighty.jp/solution/map-boya/(https://o-eighty.jp/solution/map-boya/)

集客を加速するMEO対策機能

MEO（Map Engine Optimization）とは、Googleマップなどの地図検索で自店舗や施設を上位に表示させるための施策です。飲食店、美容室、クリニック、ホテルなど、地域に根ざしたローカルビジネスにとって欠かせない集客手段となっています。

Map-boyaでできること

- Googleビジネスプロフィールとの連携- 最新情報の投稿や口コミを一括管理

これにより、検索結果での露出を高め、来店へとつながる集客力を強化します。

マップコンテンツ生成機能

Googleマップを活用したコンテンツ制作や開発には、通常多くのコストと工数がかかります。

Map-boyaは、その負担を大幅に削減し自在なマップコンテンツを生成できるAPIを搭載。顧客ごとに最適な地図誘導を実現し、スムーズな来店体験をサポートします。

Map-boyaでできること

- APIで自在なマップコンテンツを生成- 顧客ごとに最適な地図誘導を実現- スムーズな来店体験を提供

【活用事例】

ホテル業界では、全国に点在する宿泊施設それぞれの立地情報を分かりやすく伝えることが、集客力を左右する重要な要素となります。

Map-boyaを活用すれば、ホテルへのアクセス情報はもちろん、周辺のコンビニや飲食店などの施設も、地図上で直感的にわかりやすく可視化できます。

正確で効率的な施設情報管理機能

営業時間や住所、写真など、施設情報がウェブ上で分散管理されていると誤った情報がユーザーに届くリスクがあります。

Map-boyaでできること

- 自社サイトとGoogleビジネスプロフィールの情報を一元管理- 常に最新かつ正確な情報を配信- 管理工数を削減しながら信頼性を強化

その結果、ユーザーに信頼できる情報を届け、集客効果を高めます。

■株式会社ワンエイティについて

株式会社ワンエイティは、以下のビジョンを掲げています。

「デジタル人材の育成と、デジタル技術を活かしたソリューションを創り続け、あらゆる企業のデジタルマーケティングをサポートすることで、必要とされる価値ある企業を創る。」

当社ではコンサルタントがクライアントの課題と真摯に向き合い、さまざまな課題解決を共に目指す「共創」という概念を大切にしています。

また、当社は自社で開発し、デジタルマーケティングのノウハウを集約し続けた「DIGITALEYES」を基盤として戦略立案から運用・分析までを一貫して支援。

企業のデジタル課題に寄り添い、最適なデジタルマーケティング環境を構築することで、一元的なサポートを実現しています。

◆株式会社ワンエイティ 会社概要

所在地：東京都港区北青山2-10-24 JP-2ビル 3F

代表：三浦 拓郎