アウトバウンドコールシステム『lisnavi』、プレディクティブコール機能をリリース

株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）が開発・提供するアウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）にて、プレディクティブコールをリリースいたしました。

機能実装の背景

近年、携帯電話主体のコミュニケーション環境の広がりや働き方の多様化、連絡チャネルの分散が進んだことで、企業が顧客との接点を安定的に確保することは、これまで以上に難しくなっています。一方で、新規開拓や休眠リストの掘り起こし、督促業務といった接触件数がそのまま成果に直結する取り組みの重要性は依然として高く、安定した顧客接点の確保が強く求められています。

こうした状況の中で、接触効率の低下による成果の伸び悩みや、進捗・成果管理の複雑化が課題となっていました。

機能概要

今回新たに追加された「プレディクティブコール」は、発信リストをもとに多回線で同時に発信をおこない、つながった通話をスタッフに接続する機能です。

発信業務における電話がつながるまでの待ち時間を削減し、提案効率を高めます。

ベネフィット

本機能の活用により、以下のような効果が期待できます。

ユースケース

- 通電数を最大化し、顧客接点の安定確保と成果創出に直結複数回線を活用した効率的な発信で、通電数を安定的に伸ばすことで、確実な会話機会を継続的に確保します。- 発信状況の可視化により、運営改善を加速発信件数・通電率・あふれ呼などをリアルタイムに把握し、分析が可能です。結果に基づく戦略的な改善サイクルを迅速に回すことができます。

ユースケースとして、以下のような活用方法が挙げられます。

- 複数キャンペーンの同時実行による効率的な運用1画面上で、複数のプレディクティブコールの並行稼働が可能になります。異なるターゲットへの同時アプローチを実現し、運用全体の効率を向上させます。- 架電結果のデータを一元管理し、戦略的な改善に活用キャンペーンごとの発信件数や通電率を統合的に可視化。結果を横断的に分析でき、リスト設計などの施策改善へ直結させます。

私たちScene Liveは今後も「”新しい基準 ━━ New Standard” を創出し、社会の不合理をなくす。」という使命のもと、お客さまの声をもとにサービスを進化させ、お客さまと共に歩み、企業のさらなる成長と発展への貢献を目指してまいります。

アウトバウンド向けコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）とは

『lisnavi（リスナビ）』は、発信業務における課題を、柔軟性・可用性・効率性で解決するアウトバウンドコールシステムです。

発信業務に必要な機能を豊富に搭載し、電話業務の効率化と生産性向上を実現します。さらに、柔軟なカスタマイズ性により、複数の案件や商材を扱う現場の多様なニーズにも対応。

複数の案件を同時に運用する業務において、「複数の案件管理が煩雑」「分析や集計に手間がかかっている」といった課題を抱えるご担当者さまにとって、有効なソリューションです。

lisnaviの特長- 状況に適した発信機能で、行動量を最大化- 直感的な操作のダッシュボード構築で、欲しい情報をリアルタイムにレポート化- 複数案件に強い管理機能で、日々の管理工数を大幅カット詳細はこちら :https://scene-live.com/lisnavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20251209

会社概要

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20251209