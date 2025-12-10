【自然が灯す光に気づく夜】沖縄本島南部、本物のジャングルから見上げる冬の夜空！【閉園後のテーマパーク内のジャングルを歩こう！】
◆暗闇のジャングルを歩くガイドツアー「ウワーガージャングル」とは
沖縄県南城市「おきなわワールド」内にある未公開エリアを舞台にした夜限定のジャングル探検ツアーです。暗闇の森をライト片手に歩き、本物の自然を体感できる没入型アクティビティです。
ジャングル入口まではオープンジープで移動
荒々しい岩肌を踏みしめて進んでいく
◆ウワーガージャングルの五つの魅力
■非日常の暗闇体験
懐中電灯ひとつを頼りに、真っ暗なジャングルを歩くことで、視覚以外の感覚が研ぎ澄まされます。
■五感で感じる没入感
夜空の明るさ、森の声、湿った土や植物の匂いなど、自然界と一体化する感覚を味わえます。
■スリルと冒険心
足場を探しながら進む緊張感、橋を渡るドキドキ感など、全身を使って探検気分。
■ガイド付きで安心
専門ガイドが同行し、安全面をサポート。初心者でも安心して参加可能。
■生き物との出会い
生物観察会のような体験とは違いジャングルと自身が一体となるからこそ出会える夜ならではの自然との遭遇が楽しめます。
自身の感覚を頼りに崖のきわを進む
草木をかき分けジャングルの奥へ
◆暗闇に映える自然のイルミネーション
オオコウモリなど夜の住民に出会えるかも！？
自身の感覚を頼りに進むジャングルも慣れてくるといろいろなものに気付けるようになってきます。
そんなジャングルとの一体感を感じられたとき、ふと夜空を見上げると、そこには月明りと星々が生み出す自然のイルミネーションが広がります。
特に冬は空気が乾燥しているので天気がいい日は星空が綺麗に見えます。
また、本物のジャングルでまわりに人工的な光が無い為、より一層夜空の明るさが際立ちます。
星空だけでなく天然のホタルにも出会えるかも！？
都会のイルミネーションとは違う自然の優しい光を見に来ませんか？
天気がいい日には満天の星空が浮かびます
◆家族でも、カップルでも、一人でも楽しめる“ガチジャングル”
ウェアや長靴のレンタル付き 気軽に参加して
家族や友人グループはもちろん、カップルやおひとりでも参加OK！
レンタルウェアやシューズの貸し出しもあるので、てぶらで気軽に参加できます。
ガチのジャングルで、普段は中々見られない仲間の挑戦する姿も見ることが出来るかも！
◆年末年始の期間限定でプレゼント付きのキャンペーンも開催！
キャンペーン期間：2025年12月20日(土)～2026年1月12日(月)
期間中は1グループにつきチェキの記念写真と、オリジナルステッカーをプレゼント。
ジャングル体験を、形に残る思い出として持ち帰ることが出来ます。
◆ウワーガージャングル ガイドツアー詳細
■定員
・1ツアー10名の少人数制
■開催時間
通年 18:20/18：40（その他増便あり）
・出発時間の詳細はホームページよりご確認ください。
・雨天時もツアーは行っていますが、悪天候により中止になる場合もございます。
■所要時間
約1時間半
■料金
・大人：4,500円（税込）
・小人：3,500円（税込）
※未就学児の参加はできません。
■アクセス
沖縄県南城市玉城字前川202番地（おきなわワールド内）
那覇より車で約30分
■予約方法
公式サイトまたはお電話にて受付
090-4515-4489 午前9時～午後5時30分
https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/uwaga-jungle/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IpETbN4Ru7Y ]
■本件に関するお問合せ
株式会社 南都
ウワーガージャングル
090-4515-4489
mail：uwagajungle_info@gyokusendo.co.jp
担当：新木・東