株式会社幡野ファームの「うずらのたまご」食卓の“名脇役”が、ついに主役へ。

株式会社幡野ファーム

うずら卵の「臭みが苦手」というイメージを覆す、驚くほど濃厚でコク深い「生でおいしいうずらのたまご」を生産・販売する株式会社幡野ファーム（所在地：愛知県豊橋市、代表取締役：幡野 喜一）は、2025年12月より、首都圏の都市型スーパーマーケット「マルエツプチ」の一部店舗にて、主力商品である生食用うずら卵「洗浄豊橋うずら」の販売を開始することをお知らせいたします。

これまでニッチで脇役とされがちだったうずら卵が、「生」でこそ食べたい“主役”の食材として、皆様の食卓により身近になります。

白米の上で黄金色に輝く卵黄

公式サイト：https://hatanofarm.co.jp/

■導入決定の背景：流通のプロが認めた「信頼性」 この度のマルエツプチ様での導入決定においては、大規模チェーンにも対応可能な「安定供給力」が特に評価されました。 愛知県豊橋市の広大な農場で培った高い生産技術により、高品質な卵を日々安定的に供給できる体制が、多くのお客様に商品を届けるマルエツプチ様のニーズと合致しました。

■「幡野ファームのうずら卵」３つの感動体験

「えっ！」と声が上がる

驚くほど濃厚でコク深い黄身

栄養まるごと

カルシウムなどの栄養を余すことなく摂取

おいしさの源泉

うずらがストレスなくのびのびと過ごせる環境を追求

【感動体験１.】「えっ！」と声が上がる、濃厚でコク深い味わい専用飼料で育ったうずらの卵は、特有の臭みがなく、驚くほど濃厚でコク深い黄身が特徴です。

その違いは、これまでうずら卵が苦手だった方々から

「これなら美味しく食べられる！」

「うずら卵のイメージが変わった」

と感動の声を多数いただくほど。

まずはぜひ、醤油をひと差ししただけの「生」の卵かけご飯で、この違いを実感してください。

【感動体験２.】栄養まるごと、手間いらず。

「殻ごと」食べられる新常識独自の洗浄技術により、殻の表面を徹底的にきれいにしているため、殻ごと加熱調理していただけます。

カルシウムなどの栄養を余すことなく摂取でき、面倒な殻むきの手間もありません。

ピクルスやアヒージョなど、殻のカリッとした食感が新しいアクセントになります。

【感動体験３.】おいしさの源泉。

うずらファーストな飼育環境全ての卵は、健康的なうずらから産まれてきます。

私たちは新鋭のウインドレス鶉舎をはじめ、太陽の光が差し込む開放的な鶉舎など、多様な施設でうずらがストレスなくのびのびと過ごせる環境を追求しています。

この「うずらファースト」な考え方が、雑味のない、ピュアで濃厚な卵の品質を支えています。

■商品・販売概要

● 商品名： 【洗浄豊橋うずら】

● 内容量： 【10卵入り】

● 販売開始日： 2025年12月より順次

● 販売店舗： マルエツプチ首都圏の一部店舗

■株式会社幡野ファームについて幡野ファームの前身“幡野養鶉”は、平成８年に創業し、養鶉業界の新規参入としてうずら卵生産を開始しました。

創業から数え２２年を経た令和元年に法人成りし、現在７期目を迎えた会社です。当社のある愛知県、中でも豊橋市は鶉卵の生産量日本一と言われています。

その一方で、養鶉農場の減少は歯止めが効かないところまできております。

現代表のもと「次世代の養鶉を支える人材を育てる」をコンセプトに若手への技術の継承と、産業の成長に向けた取り組みを続けています。

【会社概要】

会社名：株式会社幡野ファーム

代表者：代表取締役 幡野 喜一

所在地：〒441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字藤ヶ谷214-1

設立：2019年10月1日

事業内容：養鶉業、それに関連する事業

URL：https://hatanofarm.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社幡野ファーム 広報担当：幡野

TEL：0532-25-1586

担当直通：090-5624-5218

FAX：0532-25-4529

E-mail：uzulab@hatanofarm.co.jp