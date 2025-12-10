今だけの贅沢を解禁！カリフォルニア産「採れたて生クルミ」を数量限定で。12月10日発売

株式会社デルタインターナショナル

ナッツとドライフルーツの専門商社、株式会社デルタインターナショナル（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥海 敬）は、毎年この時期だけのプレミアム商品「クレイン社 プレミアム採れたて生クルミ170g」を、2025年12月10日（水）より発売いたします。

カリフォルニアの契約農園で収穫された新物クルミを、殻割り後すぐにパックすることで、採れたての香りと風味をそのまま閉じ込めました。

年に一度だけ味わえる、この季節限定の「採れたて生クルミ」が今年も登場します。

使用しているのは、甘味・旨味・コクが際立ち、苦みや渋みが少ないことで知られる“ハワード種”。

その中でも大粒を厳選し、数量限定でお届けします。袋を開けた瞬間から広がるフレッシュな香りは、まるで農園で殻を割って味わうかのような特別な体験です。

今だけ楽しめる旬の味わいを、ぜひお楽しみください。

プレミムな３つのヒミツ

1．今だけ！旬のおいしさ

2025年にカリフォルニアの豊かな自然で育った新鮮なクルミを、収穫後すぐに殻を割り、袋詰めしました。

クルミにもお米と同じように「新物」の季節がありますが、今こそ、その旬ならではのおいしさをお楽しみいただける時期です。

2．プレミアムな品質

甘味とコクが際立ち、苦みや渋みが少ない「ハワード種」を指定。

さらに、80％以上が大粒となるように厳選し、見た目も食感も贅沢なクルミです。

3．おいしさを守る鮮度保持技術

殻を割った後は、鮮度を守るパッキング方法で袋詰めしています。

クルミは、オメガ３脂肪酸をはじめとする脂質を多く含む食品のため、空気にふれると酸化して風味が落ちてしまいます。

そのため、袋詰めの際に袋内の酸素を抜いて、窒素を充填することで酸化を防ぎ、袋を開ける瞬間まで、採れたての香りと味わいをキープします。

クルミはオメガ3脂肪酸、マグネシウム、カリウム、食物繊維などが含まれており、１日ひとつかみほど(約28g)を摂取目安とするのがおすすめです。

ココロもカラダもうれしい。今シーズンも、おいしいクルミの先駆けとなる「採れたて生クルミ」をぜひお楽しみください。

クルミ生産者 クレイン社について

クレイン社は、カリフォルニア北部でクルミの栽培から加工・包装までを一貫管理し、BRC認証（食品安全規格）を取得しています。高品質なクルミの持続可能な生産を追求しています。

詳細：https://delta-i.co.jp/crain-walnuts/

商品情報

商品名：クレイン社 プレミアム採れたて生クルミ

内容量：170g

価格：645円（税込）

発売日：2025年12月10日（水）

販売チャネル：全国のスーパーマーケット、デルタ公式オンラインストア

デルタ公式オンラインストア：https://store.delta-i.co.jp/

会社概要

会社名：株式会社デルタインターナショナル

代表者：代表取締役 鳥海 敬

設立：1992年

事業内容：ナッツ・ドライフルーツ、その他食品の卸売・輸出入、企画開発、販売

所在地：東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー11F

TEL：0120-68-1122

コーポレートサイト：https://www.delta-i.co.jp/