もっと“おこもり旅”湯河原温泉の旅館が「半露天風呂付客室」を増室　TVのない客室で心を満たす休日｜2025年12月18日

株式会社リロバケーションズ温泉 ※イメージ

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の温泉旅館「ゆがわら風雅（〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上261）」は、お客様へ快適な滞在を安定的に提供すべく2025年12月18日より「半露天風呂付客室」を2室増室いたします。

ゆがわら風雅公式サイト：http://yugawara-fuga.com/(http://yugawara-fuga.com/)

ゆがわら風雅は、1,000冊以上の本・雑誌・マンガを愉しめるカフェ＆ライブラリーやギャラリーなど館内でごゆっくりお過ごしいただけるコンテンツを取り揃えた、“想いを馳せる大人の休日”をコンセプトとした温泉旅館です。

この度当館スタンダード和室２室がプライベート空間でごゆっくりと温泉を堪能いただける「半露天風呂付客室」へと生まれ変わります。さらに、2026年1月21日にはリーズナブルな価格にてご利用いただける和室ツインベッド客室を3室増室いたします。尚、当館の客室にはテレビを設置していないため、より非日常感を満喫いただけます。

今後も当館は皆様へより良い滞在をお届けするため、各種コンテンツやサービスの向上に努めてまいります。

新客室 概要

客室カフェ＆ライブラリー

■温泉半露天風呂付き和室10畳 ※2025年12月18日リニューアル

広さ：10畳 定員：3名

温泉半露天風呂／シャワートイレ／洗面／内風呂

■和室ツインベッド 眺望なし ※2026年1月21日オープン

広さ：31平方メートル 定員：3名

シャワートイレ／洗面／シャワーブース

新客室も対象！おすすめプラン

プラン名：【冬セール】≪最大20%OFF≫当館自慢の和洋折衷創作コースに舌鼓＜特選コース■極＞

価格：21,120円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

ご予約・詳細： https://x.gd/0yYNc(https://x.gd/0yYNc)

ご夕食

ゆがわら風雅

多彩なタイプの＜客室＞オープンキッチンの鉄板ダイニングで愉しむ＜お食事＞まろやかで優しい湯ざわりの＜温泉＞1,000冊以上の本を取り揃える＜カフェ＆ライブラリー＞

ゆがわら風雅｜概要

住所：〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上261

TEL：0570-032-532 客室数：全17室 ※2026年1月21日より全20室

館内設備：レストラン、大浴場、カフェ＆ライブラリー、浮世絵回廊

アクセス：JR東海道本線「湯河原」駅下車、タクシーにて約10分（事前予約にて送迎あり）

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yugawara_fuga/

※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等個性的なホテル・旅館を全国約40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式Ｘ：https://x.com/Relo_hotels

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

