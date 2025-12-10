【最優秀賞受賞】次世代リーダーを表彰する『Japan CxO Award』にてVALX 林果穂がセールスマーケ部門の頂点へ

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、当社の事業部 コミュニケーション課 Chief Fan Strategy Officerである 林 果穂 が株式会社BNG主催の「Japan CxO Award 2025」において、【セールスマーケ部門】 【メジャークラス】で最優秀賞を受賞いたしましたことを、お知らせいたします。

弊社の事業部 コミュニケーション課 Chief Fan Strategy Officerである 林 果穂 は、2025年12月8日(月) に執り行われた次世代リーダーのロールモデルとなるCxOを表彰する「Japan CxO Award」授賞式において、厳正なる審査の結果【セールスマーケ部門】 【メジャークラス】の最優秀賞という栄誉を賜りました。

今回の受賞は、林個人の功績にとどまらず、VALX全体で推進してきたブランド戦略・商品開発・マーケティングを融合した成長の仕組みが高く評価され、企業として積み重ねてきた取り組みそのものが認められた結果となりました。

特に、ファンコミュニティを中心としたマーケティング施策や、オンライン・オフラインを横断したブランド体験の創出、そして「VALX“FUN”LIVE!」などを通じてお客様と双方向に関係を築いてきた姿勢を、高く評価いただきました。

今回の最優秀賞受賞を大きな励みとして、VALXはこれからも勢いを緩めることなくさらなる挑戦に踏み出していきます。

これからもフィットネスの枠を超え、お客様一人ひとりの“続ける力”を支えるブランドとして、社会に新しい価値を届けられるよう尽力してまいります。



【Japan CxO Awardについて】

「Japan CxO Award」とは、次世代リーダーのロールモデルとなるCxO（最高〇〇責任者）を表彰するアワード。単なる実績に留まらず、そのプロセスや社会への影響、持続性など、多角的な視点から評価されます。（主催：株式会社BNGパートナーズ） 詳細は公式サイトをご覧ください。

【Chief Fan Strategy Officer 林 果穂 コメント】

この度「Japan CxO Award 2025」にて最優秀賞という大変名誉ある評価をいただき、心より感謝申し上げます。

今回の受賞は、VALXが掲げてきた“ファンとともにブランドを育てる”という挑戦そのものを社会に認めていただいた証だと受け止めています。

取り組みの中心にあったのは、チーム全員の努力、そしてどんな時も一緒に熱量をつくり続けてくださったファンの皆さまの存在です。

私たちは、広告だけに頼らず、人の想いと体験を軸にブランドを成長させるという、これまでの常識とは異なる道を選んできました。

ライブ配信、イベント、異業種との共創。

すべては“ブランドは社内だけでつくるものではない”という信念のもとに生まれた挑戦でした。

こうした取り組みが、今回の受賞という形で評価いただけたことを大きな励みとし、これからもフィットネスの枠を超えて、誰かの人生を前向きに動かすブランド価値を追求してまいります。

今後もVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は154万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3F

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/