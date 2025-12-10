エレクター株式会社再加熱ワゴン「マルチサーブ」

エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋 司）は、2026年1月22日（木）23日（金）に、広島産業会館で開催される介護業界向け展示会「CareTEX広島 ’26」に出展いたします。

エレクターブースでは、介護・医療施設における食事提供の現場で高い評価をいただいている、再加熱ワゴン「マルチサーブ」および再加熱カート「エルゴサーブ」の展示を行います。

現場の声を反映した機能性と、対面型サービスによるホスピタリティの向上を両立する当製品群は、クックチル・ニュークックチルに対応した設計となっており、人手不足が深刻化する福祉施設の給食現場において業務効率化を力強くサポートします。さらに、完調品（完全調理済み食品）と組み合わせることで、調理から配膳までの工程をより省力化できるため、スタッフの負担軽減にも貢献します。

出展製品

【新製品】再加熱ワゴン「マルチサーブ」

https://www.erecta.co.jp/brand/multiserv.html

「マルチサーブ」は新しいタイプの配膳車。再加熱・配膳・盛り付け台が一体となった再加熱ワゴンです。病院・高齢者福祉施設の食事提供において、業務の効率化による「人手不足の解消」と、対面盛り付けによる「サービス向上」の両立が図れます。食堂やデイルームで盛り付けしながら食事提提供する施設様に最適です。

再加熱ワゴン「マルチサーブ」

●クックチル・ニュークックチル食品および、完調品（完全調理済み食品）の保冷から自動再加熱が可能。

●ワゴンにある盛り付け台を利用し、対面で盛り付けることによりサービスの向上が図れます。

●大型キャスターにより、移動が簡単に行えます。厨房で再加熱後、食堂に移動しての食事提供が可能です。

●キャビネットタイプと異なり、給排水設備が不要で簡単に導入できます。

再加熱ワゴン「マルチサーブ」納入事例

大型キャスターで移動も簡単対面盛り付けによりサービスの向上が図れます作る人も食べる人も笑顔に[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EwVlfyds8zg ]

脳神経疾患の専門病院・施設として、鹿児島県を中心に、5つの医療施設と、7つの介護・併設施設等を有する医療法人慈風会は、2022年10月に東京都葛飾区にて 「あつち葛飾クリニック」と「通所リハビリテーションらく歩」を開設しました。

新施設の開設で食事の提供方法を模索していたところに「マルチサーブ」のことを知り、急遽それまで検討していた機器から「マルチサーブ」の導入へと切り替えることになりました。

導入の決め手となった「マルチサーブ」の魅力や利便性について、施設の開設に携わった深川様にお話を伺いました。

再加熱カート「エルゴサーブ」

https://www.erecta.co.jp/brand/ergoserv_ergosert.html

ニュークックチル専用の再加熱カート「エルゴサーブ」も展示します。「エルゴサーブ」なら設置時の制約が少なく、複雑な設定も不要。既存の施設にも無理なく導入いただけます。

展示会概要

再加熱カート「エルゴサーブ」

開催日：2026年1月22日（木）・23日（金）9:30～17:00

会 場：広島産業会館 西展示館 エレクターブース：1-2

詳 細：展示会「CareTEX広島'26」WEBサイト(https://hiroshima.caretex.jp/)

エレクターWEBサイト：CareTEX広島 '26 出展案内(https://www.erecta.co.jp/media/exhibition/caretex_hiroshima_2026)

エレクター株式会社について

エレクターは独創的で唯一無二な存在として、ワイヤーシェルフをはじめとした多数の商品により、各業界のプロフェッショナルを支え続けています。

【会社概要】

社名：エレクター株式会社

本社所在地：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F

代表取締役：柳屋司

設立：1966年

https://www.erecta.co.jp