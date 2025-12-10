午後の紅茶ブランド史上 最高レベル(※1)にクリーミーな“ミルクティー”「キリン 午後の紅茶 The CREAMY TEA」再登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「キリン 午後の紅茶 The CREAMY TEA」をセブン‐イレブンなどで限定商品として、12月16日（火）より全国で順次発売します。昨年発売時には一部地域では一週間で予定数量終了するなど、大変ご好評をいただいたミルクティーが待望の再登場となります。

本商品は、午後の紅茶ミルクティー比1.5倍のミルク分(※2)を使用した、午後の紅茶ブランド史上最高レベル(※1)にクリーミーな味わいが特長です。濃厚なミルク感に、クオリティシーズンディンブラ茶葉(※3)のリッチで華やかな香りを重ねました。寒い日のご褒美ドリンクとして、リラックスしたいひと時に寄り添う一杯を、ぜひこの機会にお楽しみください。

※1 午後の紅茶ブランドのミルクティー内で比較（チルド製品を除く）

※2 ミルク分とは、無脂肪固形分と乳脂肪分を牛乳に換算した量を指します。

※3 全茶葉のうち10％

午後の紅茶がこだわり抜いた、贅沢な味わいのミルクティー

■キリン 午後の紅茶 The CREAMY TEA

370g（HOT＆COLD）

価格：198円（税込213.84円）

発売日：12月16日（火）

販売エリア：全国

※セブン‐イレブンと一部ネット通販で販売

あの濃厚ミルクティーが再登場

昨年、大変好評をいただいたミルクティーが、待望の復活。セブン‐イレブンなどで限定で再登場します。数量限定で再販となる今回も、昨年飲んだ方にはうれしい再会として、まだ味わえていない方には今年こそ手に取っていただきたい商品です。

濃厚クリーミー仕立て

午後の紅茶ミルクティー比1.5倍のミルク分(※2)を使用し、午後の紅茶こだわりのレシピによって贅沢なコクを実現しました。HOTでもCOLDでもお楽しみいただける、ホリデーシーズンを彩る、贅沢な味わいのミルクティーです。

※2 ミルク分とは、無脂肪固形分と乳脂肪分を牛乳に換算した量を指します。

ディンブラ茶葉(※3)の華やかな香り

茶葉には、スリランカのディンブラ地方で収穫された茶葉を、全茶葉のうち10％使用しています。濃厚なミルク感と紅茶のリッチで華やかな香りが重なり合う、濃厚なミルクティーです。

※3 全茶葉のうち10％使用

担当者コメント

今年の冬、セブン‐イレブンなど限定で「午後の紅茶 The CREAMY TEA」が再び登場します。昨年も多くのお客様にご好評いただいた、あのミルクティーが、皆さまのもとへ帰ってきました。濃厚でクリーミーな味わいは、寒い季節のご褒美ドリンクとしてぴったりです。HOTでもCOLDでもお楽しみいただけますので、ぜひこの機会に、心まで温まる特別なひと時をお過ごしください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。