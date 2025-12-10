ふわとろオムライス専門店「神田たまごけん」が下北沢南口商店街沿いに下北沢たまごけんを12月10日（水）にオープン!
オムライス専門店の運営をしている株式会社TGK（ティージーケー、本社：東京都千代田区、代表取締役：春山佳久、https://tgk.ltd/）は、2025年12月10日（水）にふわとろオムライス専門店「神田たまごけん」の10店舗目となる下北沢たまごけんを下北沢南口商店街沿いにオープンいたします。
焼きカレーオムライスやドリアオムライスといった新たなメニューを販売します。
下北沢たまごけんの焼きカレーやドリアオムドリア
店舗情報：
店名：下北沢たまごけん
住所：東京都世田谷区北沢2-14-2 第2東洋興業ビル 2階
Google Map：https://maps.app.goo.gl/Ti3RQW9gTUq9RPJ27
最寄り駅：下北沢駅
営業時間：11時～22時（最終注文時間：21時30分）
休日：1月1日、その他臨時休業日
席数：16席（カウンター4席、テーブル12席）
主なメニュー：
シーフード焼きカレーオムライス
シーフード焼きカレーオムライス
定価：1,600円
丸ごとトマトオムドリア
丸ごとトマトオムドリア
定価：1,300円
明太クリームオムドリア
明太クリームオムドリア
定価：1,500円
ハンバーグオムドリア
ハンバーグオムドリア
定価：1,800円
ふわとろオムライス専門店「神田たまごけん」について
2007年9月に神田たまごけんを創業し、18年間日々改善を繰り返しています。現在、東京都と福岡県にて10店舗を展開しています。
当店は本格的なオムライスを老若男女問わずお一人様でも気軽に食べられるように、という思いから作ったお店です。オープンキッチンでオムライスを作っている様子を見ながら出来立てのオムライスをお楽しみ頂けます。その場で鶏肉から炒めるしっかりとした味付けのライス、強火でとろとろに仕上げる卵、時間をかけて仕込んだ本格的な自家製ソース。ご家庭のオムライスとは一味違う、専門店のオムライスを提供しています。
株式会社TGKについて
株式会社TGKは、創業者の安藤隼人が個人事業主として2007年9月にオムライス専門店を開業し、2011年10月に法人化、その後約18年間オムライス専門店を運営しております。ふわとろオムライス専門店「神田たまごけん」を東京都と福岡県に10店舗（FC店含む）、肉オムライス専門店「肉とたまご」を東京都に4店舗運営しております。今後さらに店舗数を拡大してまいります。
株式会社TGKの概要
- 名称：株式会社TGK（ティージーケー）
- 英語表記：TGK Ltd.
- 設立：2011年10月28日（創業：2007年9月）
- 代表取締役：春山 佳久
- 資本金：5,000千円
- 所在地：〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町三丁目5-9-704
- コーポレートサイト：https://tgk.ltd/
本件のお問い合わせ先
株式会社TGK
電話番号：03-6820-7520
E-mail：pr@tgk.ltd