【バレンタイン新商品】甘いチョコ×香ばしいキャラメルを楽しめる新フレーバー『ねこねこ食パン ショコラキャラメル』が新登場！とろっとキャラメルソースが溢れる「GUILTY′S」の新作クッキーも限定発売
全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、‟ねこ“をモチーフとしたフードブランド「ねこねこ」、全国に展開するベーカリーブランド「ハートブレッドアンティーク（Heart Bread ANTIQUE）」、直径13cmのビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ）」にてチョコを使用したバレンタインシーズン限定商品を発売いたします。
■甘いチョコ×香ばしいキャラメルを楽しめる『ねこねこ食パン ショコラキャラメル』が新登場！
チョコチップを練り込んだ“ゼブラ模様”がキュートな、バレンタインシーズン限定フレーバー！
このたび、「ねこねこ食パン」から期間限定で『ねこねこ食パン ショコラキャラメル』が新登場。チョコを練り込んだチョコチップ入りの生地と、キャラメルパウダーを練り込んだ生地を重ね、キュートなゼブラ模様に焼き上げました。とろっと甘いキャラメルソースとやさしいチョコの風味がとけ合い、まるでスイーツのような味わいに。また、公式オンラインストア限定で『ねこねこ食パン バレンタインとらねこ』も発売いたします。
■甘じょっぱさがとけ合う、直径13cmのビッグソフトクッキー『メルティキャラメルチョコ』も新発売！
ビッグソフトクッキー専門店の「GUILTY’S（ギルティーズ）」からは、『メルティキャラメルチョコ』が登場。甘いチョコとキャラメルの組み合わせに、程よい塩味がとけ合う甘じょっぱさをお楽しみいただけます。なんと1枚900キロカロリー超えの罪深さで、自分へのご褒美にぴったりの“ギルティー”なクッキーです。
■生チョコの甘み広がるチョコリングや生ドーナツ、フォンダンショコラなど“チョコづくし”な全3品が登場。
「ハートブレッドアンティーク」からは生チョコをトッピングした『生チョコキャラメルリング』や累計販売数140万個※1突破の『ふわとろ生ドーナツ』がバレンタイン仕様になって登場。さらに『キャラメルフォンダンショコラ』もラインナップ。どこを食べてもチョコの甘みを楽しめる“チョコづくし”な味わいの新商品です。
バレンタインにぴったりな、甘いチョコと香ばしいキャラメルの組み合わせでとろけるひとときをお楽しみください。
オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。
●バレンタインシーズン限定商品 概要
ねこねこ食パン ショコラキャラメル
販売期間：2026年1月 5日（月）～2月14日（土）
価 格：1本；880円（税込）
販売店舗：「ねこねこ食パン」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」
こだわり：「ねこねこ食パン」初！チョコとキャラメルを掛け合わせた新作フレーバーが登場。チョコ
を練り込んだチョコチップ入りの生地と、キャラメルパウダーを練り込んだ生地を重ね、キ
ュートなゼブラ模様に焼き上げました。ミルク100％で仕上げたミルキーな生地に、とろっ
と甘いキャラメルソースとやさしいチョコの風味がとけ合い、まるでスイーツのような味わ
いに。ふんわり広がるキャラメルの香りと、とろけるチョコチップの味わいで幸せなひとと
きをお届けします。マシュマロをのせてトーストすれば、お手軽なにくきゅうアレンジもお
楽しみいただけます。大切な人と過ごすバレンタインシーズンにもおすすめの季節限定フレ
ーバーです。
メルティキャラメルチョコ
販売期間：2025年12月 26日（金）～2026年2月14日（土）
価 格：630円（税込）
販売店舗：全国の「GUILTY’S（ギルティーズ）」店舗
こだわり：バレンタインシーズン限定の新フレーバー『メルティキャラメルチョコ』。しっとり食感の
ココアクッ キー生地にチョコチップを混ぜ込み、中にとろ～っととろけるキャラメルソース
を閉じ込めました。仕上げには、“ゲランドの塩”をトッピング。甘いチョコとキャラメルの
組み合わせに、程よい塩味がとけ合う、甘じょっぱい味わいをお楽しみいただけます。なん
と1枚900キロカロリー超えの罪深さ！自分へのご褒美スイーツやバレンタインギフトにも
ぴったりの“ギルティー”なチョコチップクッキーです。
生チョコキャラメルリング
販売期間：2025年12月 26日（金）～2026年2月14日（土）
価 格：920円（税込）/ SSサイズ590円（税込）
販売店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」店舗、「ベンケイ」店舗、
公式オンラインストア「オールハーツモール」
こだわり：チョコとキャラメルの甘いハーモニーが楽しめる『生チョコキャラメルリング』。ほんのり
ビターなブラックココアを練り込んだデニッシュ生地で、とろっとなめらかなキャラメルク
リームを包み、表面にキャラメル風味の上掛けチョコを重ねました。仕上げに口どけの良い
生チョコをトッピングして“チョコづくし”な味わいに。ほろ苦いブラックココアの風味と甘
く香ばしいキャラメル、生チョコが絶妙にとけ合い、ひと口ごとに甘い余韻が広がります。
チョコ好きの方におすすめの、心ときめくチョコリングです。
ふわとろ生ドーナツ チョコナッツ
販売期間：2025年12月 26日（金）～2026年2月14日（土）
価 格：260円（税込）
販売店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」店舗、「ベンケイ」店舗、
公式オンラインストア「オールハーツモール」
こだわり：累計販売数140万個※1突破の『ふわとろ生ドーナツ』の期間限定フレーバー。国産小麦を
使用した“ふわっ、とろっ”食感の生ドーナツ生地に、チョコアイシングとキャラメルソース
を重ねて、ザクザク食感のナッツをトッピングしました。チョコのやさしい甘みとキャラメ
ルの香ばしさ、ナッツの心地よい食感が楽しい期間限定フレーバー。バレンタインシーズン
のティータイムに甘く香ばしいひとときを届ける、今だけの生ドーナツです。
キャラメルフォンダンショコラ
販売期間：2026年1月 15日（木）～2026年2月14日（土）
価 格：320円（税込）
販売店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」店舗、「ベンケイ」店舗、
公式オンラインストア「オールハーツモール」
こだわり：ブラックココアを練り込んだ生地に、とろけるキャラメルクリームと生チョコを閉じ込めま
した。仕上げに砕いたブラウニーを散りばめ、食感のアクセントをプラス。ひと口食べると
中からとろっとあふれるキャラメルクリームと、とろける生チョコの甘みを存分にお楽しみ
いただけます。
※1：2024年7月～2025年10月の累計販売個数（社内調べ）
※公式オンラインストア「オールハーツモール」：
https://allhearts-mall.jp/collections/chocolate-caramel
●「ねこねこ」について
毎日食べる"食パン"も。特別なご褒美の"ケーキ"も。気軽に渡せる"焼き菓子ギフト"も。『ねこねこ』は、日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしのエッセンスを加えた商品ラインナップで、今までにない体験をお客様にご提供いたします。
オールハーツ・カンパニーが展開する3ブランド『ねこねこ食パン』、『ねこねこチーズケーキ』、『ねこねこファクトリー』を2022年7月に『ねこねこ』として統合いたしました。
●「ハートブレッドアンティーク」について
2002年の創業以来『マジカルチョコリング』や『とろなまドーナツ』など、1日中行列が絶えないほどのヒット商品を次々と生み出してきたベーカリーです。店内では看板商品『マジカルチョコリング』をはじめ、パリッと焼き上げたフランスパンの中にとろ～っとしたチーズが入った『のび～るとろりんチーズフランス』や、もっちりやわらかな食パンに小豆の粒感を残したほどよい甘さのあんこを使用した『あん食パン』などの商品をご用意。まるでおとぎ話に迷い込んだようなマジカルな世界観の店内には、おいしさはもちろんお客様をワクワクさせる商品をつくりたい、そんな想いのもとに作られたパンやスイーツが並んでいます。
＜公式HP＞https://www.heart-bread.com
●「ベンケイ」について
オールハーツ・カンパニーが運営するベーカリー「ハートブレッドアンティーク」の姉妹ブランド。“にっぽんのパン”をコンセプトに和素材を掛け合わせた『米粉の塩パン』、『どすこいあん食パン』をはじめ、毎日食べたくなる商品を種類豊富なラインナップでご用意しております。
＜公式サイト＞https://b-benkei.com
●「GUILTY’S」について
憧れつめこんだ、ビッグソフトクッキー。ドロッと溶けるマシュマロ。ジュワッと染み込むキャラメルソース。ゴロッと乗った厚切りのベーコン。夢のようなトッピングを、じっくり焼いたおっきなクッキーで。今日はカロリーを気にせずおやつでお腹いっぱいにしちゃおう。“GUILTY”感じる時間も、みんなで分け合えば、おっきな幸せ(ハート)
＜専用ページ＞https://www.heart-bread.com/guiltyscookie
