【爆誕】新“無限串”登場！！濃厚「無限土手みそホルモン串」&爽快「無限柚子ぽん酢ホルモン串」！

株式会社串カツ田中ホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役社長 CEO：坂本 壽男）は、大好評のうちに2025年12月末で販売を終了する「無限ニンニクホルモン串」を進化させ、2026年1月の各店年始営業開始日より、新たな“無限串”2種を同時発売いたします。

より多くのお客様に「無限」の楽しさをお届けするため、串カツ田中が本気で開発したのは、対照的な2つの味わいです。こってり濃厚な「無限土手みそホルモン串」と、さっぱり爽やかな「無限柚子ぽん酢ホルモン串」。価格は変わらず、誰もが挑戦しやすい1本50円(税込55円)でご提供します。

”新無限串”について :https://kushi-tanaka.com/campaign/mugengushi-miso_yuzu/

■ 新“無限串”開発の背景と、選べる2つの新味

～ようこそ2種類の新無限串！“こってり”か“さっぱり”か、あなたはどっち派！？～

"こってり”か"さっぱり"か

累計1,000万本を突破し、惜しまれつつも2025年12月末で販売終了となる前作「無限ニンニクホルモン串」。その「やみつき感」と「楽しさ」を継承しつつ、より幅広いお客様に、何度でも「無限」に楽しんでいただける名物へと進化させました。

新しい無限串は、気分に合わせて選べる、対照的な2つの味わいをご用意しました。

新無限串１. “こってり濃厚”コクの「無限土手みそホルモン串」

人気メニュー「牛すじ土手」などに使用している特製土手みそと、看板メニュー「田中のかすうどん」などで使用している特製出汁を黄金比でブレンド。

みその濃厚な甘みと出汁の旨味が牛ホルモンに絡み合い、抜群の食べ応えを実現しました。甘みと塩味のバランスが絶妙で、お酒が無限に進む濃厚な一本です。

新無限串２. “さっぱり爽快”キレの「無限柚子ぽん酢ホルモン串」

香り高い柚子ぽん酢に、田中の特製出汁を合わせ、ピリッとしたもみじおろしをアクセントに加えました。

牛ホルモンの独特な歯ごたえと、柑橘の爽やかな酸味が絶妙にマッチしています。

何本食べても食べ飽きないさっぱり&スッキリとした後味で、お酒が進むことはもちろん、ソフトドリンクとも相性抜群の一本です。

新たな無限串の登場は来年の1月。ぜひ楽しみにお待ちださい！

さよなら無限ニンニクホルモン串！食べられるのは年内まで！！

これら新たな「無限串」の登場を楽しみにお待ちいただく一方で、初代「無限串」として愛されてきた「無限ニンニクホルモン串」がお楽しみいただけるのは、年内（2025年12月末）までとなります。

販売半年で1000万本を突破し多くの方を魅了した、ガツンとくる「ニンニク」の味わいを堪能できるのも残りわずかです。新商品へのバトンタッチの前に、ぜひこちらの“食べ納め”もお忘れなく！

新無限串 詳細

無限土手みそホルモン串／無限柚子ぽん酢ホルモン串1本50円（税込55円）

写真上：無限土手みそホルモン串／写真下：無限柚子ぽん酢ホルモン串

■販売開始日

2026年1月（各店の年始営業開始日より販売開始）

■販売店舗

東京ドーム店を除く串カツ田中全店舗

串カツ田中 SNS公式アカウント

公式Xアカウント :https://twitter.com/kushitanaka公式Instagramアカウント :https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/KTリーグ 公式Xアカウント :https://twitter.com/kt_league

株式会社串カツ田中ホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役社長：坂本 壽男

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://kushi-tanaka.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／TANAKA INTERNATIONAL INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE／株式会社ピソラ