事務作業5割削減で働き方改革を実現！放課後児童クラブ向けICTシステム「Hokally」導入事例を公開しました

VISH株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：田淵浩之）は、岡山県瀬戸内市邑久小学校区学童保育所 ゆめっこクラブにおける「Hokally（ホーカリー）」の導入事例を公開しました。

本事例では、3つの施設単位で児童数約120名を抱える大規模施設において、アナログな事務・集金作業をデジタル化することで事務作業を5割削減し、職員が「保育に専念できるゆとり」を確保するまでの流れを詳細に紹介しています。

■放課後児童クラブ業界全体の課題について

共働き世帯の増加に伴い、放課後児童クラブの需要が高まる中、業界全体では施設の確保・人員確保に深刻な課題を抱えています。こども家庭庁の調査によると、2024年12月24日時点の放課後児童クラブの待機児童数は17,686人に上り、前年より1,410人増加しています。

一方で、各事業所における指導員の確保も大きな課題です。多くの市区町村では「若い世代の確保が難しい」「求める資格や経歴を持つ人材が集まらない」との問題を抱えています。現場の指導員は、こどもの安全確保や保育の質の維持に加え、煩雑な事務作業や保護者との連絡対応に追われ、時間的・精神的な負担があります。

実際にこども家庭庁では、指導員の人材確保支援に加え、ICT化推進事業を実施しています。

■導入前の課題：集金・請求管理と膨大な紙業務に追われる日々

岡山県瀬戸内市に位置する邑久小学校区学童保育所 ゆめっこクラブは、3クラス・約120名の児童が通う大規模施設です。導入前は、以下の課題に直面していました。

■導入後の変化：請求業務は「2日」から「半日」へ。事務作業を5割削減

- 課題１.アナログな金銭管理延長保育料などを現金で徴収しており、毎月200～300枚に及ぶ小銭を数える作業や、銀行入金の手間が発生。紛失リスクへの不安も常にありました。- 課題２.非効率な請求業務毎月の請求額計算は手作業で行っており、完了までに丸2日を要していました。また、請求に必須の入退室時間も人の目で確認し、手作業で記載しており、心理的・物理的な負担になっていました。- 課題３.紙ベースの情報共有・管理の負担入退室管理だけでなく、日誌、おたより配布などすべて紙ベースで管理しており、管理や確認に時間が必要な状況。また、監査の準備期間には、保育を抜けて作業をしたり、持ち帰り残業をしたりするケースもありました。１.請求業務の大幅短縮とキャッシュレス化

保護者の入退室打刻データをもとに延長料金が自動計算され、口座振替へ移行。現金の取り扱いがゼロになり、これまで2日かかっていた請求業務が半日で完了するようになりました。

２.事務作業をトータルで5割削減

手書き日誌や紙の配布物がデジタル化されたことで、事務作業全体の負担が約5割削減されました。職員からは「残業や持ち帰り仕事がなくなり、定時で帰れるようになった」との声が上がっています。

３.アプリ活用できめ細やかな保護者連絡を実現

入室時に保護者へ通知が届くため安心感につながっているほか、アプリでの一斉連絡や既読確認が可能になり、情報伝達のトラブルも解消されました。

■担当者様の声：「5割の事務作業を削減でき、保育に時間を使えるようになりました」

ゆめっこクラブ 野田様岡山県瀬戸内市邑久小学校区学童保育所 ゆめっこクラブリーダー 野田様より

Hokallyを導入して、約5割の事務作業を削減できた結果、私が実績記録の作成などで事務所にこもって作業をする時間がなくなり、保育時間中に抜けることもなくなりました。子どもたちに目が届くようになったとともに、本来の業務である保育に時間を使えています。

以前は残業や持ち帰り仕事をすることが多かったですが、今は定時で帰れるようになるなど、ワークライフバランス向上にも役立っています。

■「Hokally（ホーカリー）」の特長

「Hokally」は、学童保育現場の声を基に設計され、多彩な機能を備えています。主な機能には、出欠管理、欠席連絡、利用申請・予約管理、延長保育料管理、入退室管理システムなどがあります。

これらの機能により、日常業務の効率化を支援し、保護者とのスムーズな連携および職員の業務負担の軽減を実現します。

初期費用0円、月額料金11,000円（税込）で提供され、施設ごとに柔軟な運用が可能です。

そのほか、必要な機能を厳選した月額5,500円（税込）のライトプランもご用意しており、施設規模や運用方針に応じて最適なプランをお選びいただけます。

