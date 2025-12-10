トリップアドバイザー、2025年冬の旅行動向を調査

トリップアドバイザー株式会社

世界最大の旅行プラットフォーム「Tripadvisor(R)」（トリップアドバイザー、本社：マサチューセッツ州ニーダム、NASDAQ：TRIP、CEO：マット・ゴールドバーグ、日本語版サイト：www.tripadvisor.jp) は、日本を含む世界6ヵ国の旅行者への意識調査[1]及びサイトの利用状況データ[2]をもとに、2025年冬の旅行動向について発表しました。

2025年冬の旅行状況トレンド：

- 旅行の有無：今冬（2025年12月1日～2026年2月28日の期間）、「旅行を計画している」と回答した日本人旅行者の割合は56％- 移動距離：国内旅行が83%、海外旅行が6%、国内旅行と海外旅行の両方が11%- 旅行の理由・目的：「祝日のため」が33%、「ウィンタースポーツとアクティビティ」が24%、「学校が冬休みのため」が13%、「冬祭りのため」が11%- 旅行計画のタイミング：93%の日本人旅行者が冬の旅行は1ヵ月から6ヵ月前に計画。「1ヵ月以下」は6%、「1～2ヵ月」は42%、「3～6ヵ月」は45%、「7～12ヵ月」は6%、「12ヵ月以上」は1％- 旅行への出費：2024年冬の旅行での出費と比べ、2025年の冬の旅行では出費が「2024年より多い」との回答が30％、「2024年と同じ」が62%、「2024年より少ない」が8%- 計画している旅行タイプ：文化観光（41％）、自然を楽しむ旅行（37%）、ショッピング旅行（33%）、ドライブ旅行（28%）、スパやウェルネス（10%）- 旅行中のアクティビティ：45%の日本人旅行者が「アクティビティは事前予約する」と回答し、一番人気は「文化ツアーや歴史的名所・ランドマーク」で36%、追って「食べ物やワインツアー」が27%、「アミューズメントパーク やウォーターパーク」が24%、「美術館や博物館」が21％、「スパやウェルネス」が19%

2025年冬の人気観光地（国内）

- 新潟市（新潟県）- 日光市（栃木県）- 鹿児島市（鹿児島県）- 佐世保市（長崎県）- 長崎市（長崎県）- 天神（福岡県）- 京丹後市（京都府）- 岡山市（岡山県）- 高輪（東京都）- 仙台市（宮城県）

2025年冬の人気観光地（海外）

- バンコク（タイ）- ソウル（韓国）- ホノルル（アメリカ）- パリ（フランス）- ホーチミン（ベトナム）- ロンドン（イギリス）- 中山区（台湾）- バルセロナ（スペイン）- クアラルンプール（マレーシア）- ローマ（イタリア）

2025年 年末年始（2025年12月24日～2026年1月2日）の人気観光地（国内）

- 大阪市（大阪府）- 京都市（京都府）- 舞浜（千葉県）- 横浜市（神奈川県）- 箱根町（神奈川県）

2025年 年末年始（2025年12月24日～2026年1月2日）の人気観光地（海外）

- バンコク（タイ）- ソウル（韓国）- 香港（中国）- ホノルル（アメリカ）- シンガポール

世界の旅行者の動向：

- 世界の旅行者は60％が今冬の旅行を計画していると回答し、国内旅行の割合が61%、海外旅行が17%、国内旅行と海外旅行の両方が22%- 2024年冬の旅行での出費と比べ、2025年の冬の旅行では出費が「2024年より多い」との回答が52%、「2024年と同じ」が40％、「2024年より少ない」が8%- 91%の世界の旅行者が1ヵ月から6ヵ月前に冬の旅行を計画すると回答し、12%が「1ヵ月以下」、38%が「1～2ヵ月」、41％が「3～6ヵ月」、8%が「7～12ヵ月」、1％が「12ヵ月以上」- Ÿ49%の世界の旅行者がアクティビティを事前に予約すると回答しており、人気は「文化ツアーや歴史的名所・ランドマーク」で41%、追って「アウトドアのアクティビティ」で36%、「アミューズメントパークやウォーターパーク」が29%、「食べ物やワインツアー」が28％- 意識調査に参加したトリップアドバイザー利用者の54%が同プラットフォームを食事や飲食店選びの参考情報源として活用しており、41%が「トリップアドバイザーのレストランの口コミを参考にしている」、33%が「トリップアドバイザーの周辺スポット機能を活用している」と回答

インバウンド動向[3]

- Ÿ2025年7月～9月の期間中、トリップアドバイザー上で日本方面のページを閲覧している世界の旅行者は、アメリカが1位で24.8%、次いで韓国とオーストラリアが7.8%、イギリスが5.1%、香港4.4%、カナダとシンガポールが4.3%- 同期間中、日本の宿泊観光施設の予約クリック数が多い国は韓国が1位で31.9%、次いでアメリカが14.5%、台湾が10.1%、オーストラリアが5.7%、シンガポールが4.8%、香港が3.9%- 訪日旅行における宿泊予約をするタイミング（平均）はアメリカが76日前、韓国が39日前、オーストラリアが100日前、シンガポールが86日前- 世界の旅行者が閲覧している日本の観光カテゴリーにおいて、2025年の7～9月と昨年同時期を比較すると「ツアー」が85.8%増、「バーやナイトライフ」が80.5%増、「体験教室やワークショップ」が66%増と、見るだけの観光から、参加し、学べるアクティビティへの関心が高まっている様子がうかがえる

[1] 2025年9月22日～29日にアメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、インド、日本の6ヵ国でオンラインにてMorning Consult と共同実施。6,123名以上が回答。

[2] トリップアドバイザー上で2025年12月1日～2026年2月28日の旅行期間を対象とした2025年8月1日～10月31日のアメリカ、イギリス、日本のユーザーの行動データより算出。

[3] 2024年7月～2025年9月の期間中のトリップアドバイザー上での検索行動より算出。

トリップアドバイザーについて

世界最大の旅行プラットフォーム* トリップアドバイザーは、毎月数百万もの旅行者に利用され**、計画から予約、実際の旅行まで、より良い旅の実現をサポートしています。世界中の旅行者はトリップアドバイザーのサイトやアプリにアクセスし、実際にその場所を訪れた人々のアドバイスをもとに、どこに泊まるか、何をするか、どこで食事をするかを発見しています。10億を超える口コミと意見が投稿されているトリップアドバイザーは、宿泊施設のお得な情報や、体験や美味しいレストランの予約、近場にある素晴らしい場所を見つけるために旅行者に広く利用されています。

Tripadvisor LLCは、トリップアドバイザー・インク（Nasdaq: TRIP）の完全子会社です。トリップアドバイザー・インクの子会社は、様々なウェブサイトやアプリを通じて、旅行メディアブランドおよび関連ビジネスを所有・運営しています。

*出典：SimilarWeb, unique users de-duplicated monthly, October 2025

**出典：Tripadvisor internal log files