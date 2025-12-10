年末の1on1を「ただの確認」で終わらせない。CANTERA ACADEMYにて部下の成長を促す12月の新特集「対話スキル」を公開

LUF株式会社無料会員登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾 司）が運営する、人事向け無料リスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」は、2025年12月より新特集「対話スキル」を公開したことをお知らせいたします。

多くの管理職が課題を抱える年末の評価面談や1on1を、部下の成長を後押しする実りある”対話”の場へ変えるため、1on1の原理原則から目標設定、部下の自己肯定感を育むアプローチまでを体系的に提供します。

■特集公開の背景：なぜ、多くの面談は「話を聞くだけ」で終わってしまうのか？

12月は、多くの企業で評価面談や1on1が集中する時期です。

しかし、「何を話せば良いか分からない」「ただの進捗確認で終わってしまう」「部下の本音を引き出せない」といった悩みを抱える管理職は少なくありません。

特にリモートワークの普及により、部下のコンディションやキャリアへの想いを掴むことは一層難しくなっています。

形式的な面談は、時に部下のモチベーションを低下させ、成長の機会を奪うことにも繋がりかねません。

成果と成長に繋がる面談の鍵は、上司が「対話の型」を持ち、落ち着いて部下と向き合える軸を持つことです。

そこでCANTERA ACADEMYは、すべての管理職と人事担当者が、年末の面談の質を向上させるための実践的なスキルと考え方を凝縮した新特集「対話スキル」を開発しました。

■本特集の特長：1on1の基礎から、リモート下のマネジメントまでを完全網羅

本特集は、単なるコミュニケーション術ではなく、部下一人ひとりと向き合い、次の一歩を共に描くための体系的なプログラムです。

1.【対話の土台】1on1と目標設定の原理原則

効果的な1on1の基本構造から、部下の納得感と主体性を引き出す目標設定の考え方まで、全ての対話の基礎となるフレームワークを学びます。

2.【関係の深化】自己肯定感とヘルスマネジメント

対話をより深く、意味あるものにするためのアプローチとして、部下の自己肯定感を育む関わり方を解説。

さらに、心身の健康を支えるメンタルヘルスや健康経営の視点も提供し、多角的に部下をフォローする知識を身につけます。

3.【現代の応用】リモートワーク下のマネジメント

リモートワーク特有のコミュニケーション課題を乗り越えるためのマネジメント手法や、離れていても一体感を醸成する企業文化の作り方を学び、新しい働き方に最適化された対話スキルを習得します。

■コース内容（全7コース / 55セッション）- 1on1の原理原則（9セッション, 12分）: 効果的な1on1の基本構造とマネジメント方法。- 目標設定の原理原則（9セッション, 10分）: 部下の主体性を引き出す目標設定の考え方。- 社員の自己肯定感の育み方（10セッション, 9分）: 部下の内発的動機づけを促す関わり方。- メンタルヘルス（基礎編）（9セッション, 108分）: 従業員の心の健康を守る基礎知識。- 健康経営 基本的な知識と考え方（6セッション, 47分）: 経営視点での健康への取り組み。- リモートワーク・マネジメント（12セッション, 86分）: リモート下の効果的なコミュニケーション手法。- リモートワークの企業風土・文化（10セッション, 68分）: 離れていても一体感を醸成する組織文化の作り方。

この特集が、年末の貴重な面談の時間を、上司と部下の双方にとって有意義なものにする一助となれば幸いです。

【CANTERA（カンテラ）ACADEMY 3つの特徴】

- 企業の垣根を超えたコミュニティCANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。- 学習の効果性の高さへのこだわりCANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。- オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

