「才能経営(R)推進法人大賞」を受賞

株式会社ファイブグループ

株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本憲史）は、2025年12月7日（日）一般社団法人日本適性力学協会が主催するWEALTH DYNAMICS AWARDS2025において「才能経営(R)推進法人大賞」を受賞しました。

本賞は、組織における人材の特性や能力を把握し、それを活かした経営に取り組む法人を対象とした表彰制度。当社では、業務における役割や配置を個々の特性に応じて設計する仕組みづくりが評価され、飲食業界から初の受賞となりました。

タレントダイナミクスについて

株式会社ファイブグループ人事部部長：渡邉大地受賞後セッショントークの様子

ファイブグループでは、2019年より「タレントダイナミクス（Talent Dynamics）」を人材開発ツールとして導入しています。

タレントダイナミクスは、個人の特性を8つのプロファイルに分類し、役割適性や組織内での相互関係を整理する手法です。開発元はシンガポールに本部を置くGenius Groupで、同手法は現在、防衛省（地方協力本部の広報官研修）などでも活用されています。

【出典：https://talentdynamics.jp/casestudy_feature1/】

当社では、診断結果をもとに、マネジメント層を中心とした配置・育成・研修の設計に活用しています。また、社内に資格保有者を置き、運用体制を内製化。プロファイル別の接し方、会議設計、人材定着施策など、現場のコミュニケーションや組織運営にも取り入れています。

タレントダイナミクス公式ページ：https://talentdynamics.jp/

今後の展望

ファイブグループは、「“楽しい”でつながる世界をつくる」というミッションのもと、飲食業を通じて人と人の関係性を重視した経営を進めてきました。

今後も、個々の特性を尊重した人材活用と、組織の継続的な改善に取り組んでまいります。

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」7年連続認定

ストレスフリーカンパニー2024受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP