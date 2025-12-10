第143回「新春全国経営者大会」―初の《1日体験参加プログラム》を先着30名限定で受付開始！全国の経営者との交流・ビジネス展開を後押しする特別企画

株式会社関西経営管理協会

日本経営開発協会／関西経営管理協会は、

70年の歴史を誇る名門イベント「全国経営者大会」において、初めての試みとなる、

《1日体験参加プログラム》 の受付を開始しました。

経営者大会にまだ参加したことはないが、興味があるので、

まずは１日で体験参加してみたいという方のための《お試し１日プログラム》です。

「経営戦略を見直したい」「新たな人脈を築きたい」という中小企業経営者に向けて、

全国各地から集まる経営者と直接交流し、新しいビジネスの可能性に触れられる

“特別な1日”を提供します。

https://top.kmcanet.com/

70年続く経営者大会を「1日だけ」体験できる特別企画

全国経営者大会は、各業界を代表する経営者が一堂に会し、

時代を読む講演・経営者同士の交流・新規ビジネスの発掘を目的に毎年開催される大型イベントです。

今回は、これまで参加経験のない方のために、

大会の一部を1日だけ体験できる 《特別1日参加プログラム》 を新設しました。

■参加メリット

●全国の経営者と出会い、視野とネットワークを一気に拡大

普段のビジネスでは出会えない、他業種・他地域の実力経営者との交流が可能。

新規事業、協業、販路拡大など、多くの“チャンスの種”が見つかります。

●歴史ある大会の常連経営者と直接つながれる

長年参加している実力派経営者とのつながりは、

経営の悩みを相談できるだけでなく、新しい市場や人脈への扉が開きます。

■こんな経営者におすすめ

●今後の経営戦略をどう描くべきか悩んでいる

●売上を伸ばすための“新しい視点”を得たい

●経営者の人脈を広げたい

●興味はあるが、大会への参加が初めてで不安

●まずは1日だけ雰囲気を体験してみたい

そんなニーズに応えるための“参加しやすい導入プログラム”です。

■参加は 先着30名限定！

毎回多数の申込みをいただくため、今回の特別プログラムは 先着30名様のみ に限定しています。

満席になり次第受付終了となりますので、お早めにお問い合わせください。

■３日間の主な講師陣

●南場 智子氏 （株）ディー・エヌ・エー 代表取締役会長

《基調講演》日本が世界のイノベーション拠点になるために必要な変革

●安野 貴博氏 参議院議員 チームみらい党首

《特別講演》「AI」で政治・社会を変える！

●和田 秀樹氏 精神科医

経営者のための健康で長生きする法

●高橋 洋一氏 嘉悦大学 ビジネス創造学部教授

どうなる!? 2026年の世界と日本の経済・景気

●更家 悠介氏 サラヤ（株）代表取締役社長

《挑戦》ソーシャルビジネスで世界を変える！

●石橋 文登氏 政治ジャーナリスト

《一刀両断》令和８年 波乱の政局を斬る!

●櫻井 よしこ氏 国家基本問題研究所 理事長

《正論》櫻井よしこのズバリ直言―いま日本が果たすべき役割

その他、総勢２０名

【開催概要】

●第143回 経営セミナー「全国経営者大会」

●日程：2026年1月21日（水）～23日（金）のうち、お好きな１日

●会場：帝国ホテル東京（東京都千代田区）

●参加対象：全国の中小企業経営者・経営幹部

●参加形式：会場へのリアル参加とオンライン参加（６日間の見逃し配信付き）のハイブリッド開催

●定員：先着３０名様

●参加費：132,000円（テキスト、資料、食事、喫茶、消費税含む）

●主催：日本経営開発協会・関西経営管理協会

■パンフレット請求について

参加希望の方、検討したい方には 詳細パンフレットを無料でお送りします。

下記問い合わせ先よりご請求ください。

【お問い合わせ・パンフレットご請求】

●お電話にてお問い合わせはコチラ

担当 増岡・田仲

TEL 06-6312-0691（代）

●メールでのお問い合わせはコチラまで。

担当 増岡

masuoka@kmcanet.com

「日本経営開発協会／関西経営管理協会」について

当会は創業70年の歴史を持ち、日本のマネジメント業界をリードしてきました。

産業界の要望に応え、時代に則した企業経営の啓蒙に尽力し、国内産業の成長に貢献してきました。定例の「全国経営者大会」は、500人規模の経営者セミナーとして毎年2回開催され、

今回で142回目を迎えます。さらに、経営者や管理者向けのセミナー、社長塾、経営研究会、

多彩なマネジメント講座、社員研修などを提供し、企業経営と人材育成をサポートしています。

様々な課題や悩みに対処するため、熟練したコンサルタントや専門家、講師陣が

具体的な解決策とサポートを提供しています。

日本経営開発協会／関西経営管理協会（JMDA／KMCA）

大阪：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F

東京：〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 215号室

代表者：鳥越 孝

設立：1953年

事業内容：経営者のためのセミナー「全国経営者大会」をはじめ、講師派遣事業、

公開研修・社員研修・企業内研修事業、各種セミナー事業、

工場見学会／優良企業見学会、経営診断・コンサルティング事業、

異業種交流会・経友会を行っています。

協会URL: https://kmcanet.com/