2026春夏商品展示会 ご来場のお礼とご報告

おたふく手袋株式会社

1926 年創業の老舗軍手メーカー（まもなく創業100年）、おたふく手袋株式会社（本社︓大阪府箕面市、代表︓井戸端 勇樹）が、先週開催いたしました 「2026年 春夏商品展示会」 は、４日間で約280社・600名の代理店様、新規お取引様、そしてメディア関係者の皆さまにお越しいただき、大盛況のうちに終了いたしました！

ご多忙の中、ご来場いただいた皆さまに社員一同、心より御礼申し上げます。

本展示会では、高機能インナーウェアブランド 「BODY TOUGHNESS（ボディタフネス）」 を中心に、“働く” と “遊ぶ” を快適にする「FUBAR（フーバー）」 ブランドの春夏コレクションを一堂にご紹介いたしました。

2025年開催 「おたふく手袋 2026SS展示会」

展示会場では、2026年春夏の新商品を中心に、 高機能インナーウェアブランド 「BODY TOUGHNESS（ボディタフネス）」 より

・ 接触冷感

・ 吸汗速乾

・ 紫外線軽減

・ 消臭

・ ストレッチ

・ コンプレッション

など、暑い季節の快適さを支える多彩な機能を搭載したアイテムを多数ご紹介しました。

ワークユースはもちろん、 自転車・ランニング・釣り・ゴルフなどスポーツでも使える、コスパの良さに、思わず足を止めてくださる方も多く、スタッフとの会話があちこちで盛り上がる、温かな雰囲気の展示会となりました。

また、「おたふく手袋」という古風な社名からは想像できない、カッコよさ全開のデザイン性と機能性を兼ね備えたワーク＆カジュアルブランド 「FUBAR（フーバー）」 の展示も、多くの方に好評をいただきました。

アウトレット商品の受注や春夏新商品の先行受注も多数いただき、アウトレット商品は全て完売という結果に！ ご期待の高さを肌で感じる4日間となりました。

2026年春夏 新商品の一部をご紹介

2026年バージョン マルチプロ仕様ペルチェベスト

進化した、冷却ウェア「ペルチェベスト」

人気の冷却ウェア「ペルチェベスト」の進化モデル。

ペルチェデバイスの数と配置の自由度を高め、より幅広い作業・屋外活動に対応できる仕様になりました。 暑さが厳しい季節の快適性をサポートする、独自性あふれる一着です。

熱中症対策の義務化により、非常に注目の高い商品となっております。

※熱中症対策を目的とした商品ではありません。

劇的ドライ！DRASTIC DRY COOLシリーズ

ブランド︓BODY TOUGHNESS

2025年春に発売したコンプレッションウェア、DRASTIC DRY（ドラスティックドライ）シリーズの冷感バージョンが登場！

汗をかいてもすぐにサラッと快適。ウェアが汗を肌からすばやく吸い上げ、生地表面へ移動させることで、肌面はいつでもドライに。 冷感・紫外線軽減・消臭機能も備えた、夏にぴったりの高機能コンプレッションインナーです。

COOL EVO レディース用

ブランド︓BODY TOUGHNESS

ブランド上位モデルで人気のEVO（エボ）シリーズに、待望の “レディースモデル” が登場！

冷感機能は約1.5倍、速乾性は約2倍にアップ！

女性ユーザーから寄せられた 「EVOシリーズにレディースが欲しい！」 の声を受け、首元の日焼けが気にならないハイネックタイプを採用。現場仕事にもスポーツにも活躍する、高機能で着心地のいい夏インナーです。

冷感カバー付きヘアバンド

ブランド︓BODY TOUGHNESS

ヘアバンドの後ろに “日よけカバー” をプラス。額の汗をしっかり吸収しながら、うなじ部分を紫外線から守ります。 キャップやヘルメットと一緒に着用しても邪魔にならない、アイデア満載の便利アイテムです！

ショートパンツ

ブランド︓FUBAR

軽量×高耐久のポリエステルリップストップ使用したショートパンツが登場！

鍵や小物を収納するのに便利なファスナー付きミニポケットと、４つのポケットを搭載した、収納力抜群のショートパンツ。さらに、視認性を高めるブランドロゴの反射テープ付き。ロングタイツとも相性がよく、ワーク＋スポーツ・アウトドアなどに活躍！

ワークシューズ ハイカット サイドファスナー

ブランド︓FUBAR

現場にも、街にも映える一足。つま先部分に先芯が入ったワークシューズが登場！

光の角度で浮かび上がるアッパー柄が、上品な陰影を演出。落下物や圧迫から足を守るワークシューズ。

サイドファスナー仕様で快適な脱ぎ履きを実現し、先芯を覆うゴムキャップがタフな印象を引き立てます。

軽量ダイヤルワークシューズ（スピンダイヤル 1.0）

ブランド︓おたふく手袋

ワンタッチでフィット感を調整できるダイヤル式ワークシューズ！ひねるだけでしっかり締まり、緩めたいときはダイヤルを引っ張って簡単リリース。アッパーは耐久性のあるアクションレザーと合成皮革をミックスし、耐久性を向上。

主な販売先

全国の作業服店、ホームセンター、プロショップ、ネット通販サイト等

おたふく手袋について

おたふく手袋株式会社は、1926年に軍手製造会社としてスタートしました。

軍手から革手袋、加工手袋など作業用手袋全般の取り扱いをし、作業用手袋のワンストップソリューション会社として業界のリーディングカンパニーとなっています。

現在は靴下・安全靴・レインウェアと手袋だけにとどまらず販売アイテムを拡充し、機能性インナーウェア「BODY TOUGHNESS(R)」や、ワーク＆アウトドアブランド「FUBAR(R)」を展開しています。

