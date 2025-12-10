Pinterest Predicts：2026 年のトレンド予測を発表

ピンタレスト・ジャパン合同会社

Pinterest は本日、2026 年トレンドを予測する年間トレンドレポート「 Pinterest Predicts 2026 」を発表しました。本レポートは、機械学習と専門家のインサイトを組み合わせ、世界 5 億人以上の Pinterest ユーザーの毎月の検索行動や、保存されたビジュアルスタイル、カラー、アイデア、商品の購入計画などを分析したものです。

過去 6 年間で 88 %のトレンド的中率を誇る Pinterest Predicts は、次なるトレンドをいち早く得られるインサイトとして広く支持されています。今年のインサイトは、2026 年の消費行動に影響を与える志向性や行動を企業が先取りし、次の流行に的確に備え、Z 世代の顧客を獲得する機会を最大化するよう支援します。

「 ambient chaos（アンビエント・カオス）」が形づくる 1 年

本レポートでは、過度な刺激やあふれるコンテンツ、絶え間ないデジタルノイズといったオンライン世界の喧噪を「 ambient chaos（アンビエント・カオス）」と定義づけ、現在の消費者を取り巻く環境の特徴であることを明らかにしました。こうした状況の中、Z 世代は、よりゆっくりとしたペースで、優しい、自分の意に沿ったオンライン体験を求めて、これまでのデジタル行動のルールを書き換えつつあります。

その傾向は 2026 年の 3 つの主要なカルチャードライバーとして表れています。

- 感情的な安らぎや帰属意識：居心地が良く、自己を肯定してくれる空間への欲求とそこから生まれる原点回帰への美学。- 模倣よりも、キュレーション：個性や心地よさを生む、意図的な選択による自己の定義。- 現実に根ざした楽観主義：現実に根ざしながらもよりよい未来を思い描き、創造的な回り道を楽しむ姿勢。

情緒的安心感の再発見

先行きが不透明な中、人々は実際に触れられ、懐かしく、感情的につながりを感じられることに魅力を感じ始めています。世界の Pinterest 月間アクティブユーザーの 4 人に 1 人が、ビンテージやレトロアイテムの収集など、ノスタルジックな気持ちになれる活動を増やしたと答えており、過去に心を落ち着かせてくれたものと再びつながりたいという気持ちが高まっていることがうかがえます。

アナログ習慣への回帰も目立っており、Z 世代とミレニアル世代の 4 分の 1 以上が、手書きや手紙のやり取りを再び生活に取り入れています。

模倣ではなくキュレーションでアイデンティティを構築

Z 世代は意図的なキュレーションを積極的に行っています。Pinterest の Z 世代ユーザーの約4割が「トレンドはクリエイティビティを刺激する」と回答しており、Pinterest を発見する場所ではなく、自分らしさをデザインするための空間として活用しています。

こうした自己表現のキュレーションは住空間にも広がっています。「アフリカン BOHO リビング」 や 「アフロシックインテリア」 といった検索の増加は、ルーツや文化性に根ざしたインテリアへの関心を示しており、こうした動きは「アフロボヘミアン インテリア」というトレンドにつながっています。さらに、暖かく安心感のある色に惹かれるユーザーが 45 %、住まいのリフレッシュが気分改善につながると答えるユーザーが 26 %に上ることから、消費者がインテリアを活用し、より穏やかで心を回復させる空間づくりを行っていることがわかりました。

Pinterest アジア太平洋地域 コンテンツパートナーシップ担当シニアディレクターの中島歩氏は次のように述べています。「 Z 世代はアンビエント・カオスの中でも、自分自身のための空間を静かに再構築しています。他のプラットフォームのようにスクロールするだけではなく、意図を持って検索するようになっています。企業にとっては、Z 世代が最も創造的に意思決定する瞬間に立ち会える絶好の機会です。アジア太平洋地域全体で、内省的な美学と大胆な自己表現の両方を受け入れる姿が見られます。この世代がデジタルのインスピレーションを静けさと持続する自分らしさへと変えていく様子は、非常に刺激的です。」

バズるから内面を育てる時代へ

2026 年は、過去 10 年のバイラリティの文化から、より個の表現と内面的な創造性が中心となることが Pinterest Predicts で明らかになりました。また、Z 世代にとって創造性がスピーディーでカオスなものではなく、静かで、思慮深く、深く個人的なものであると示しています。

企業にとって、この変化は極めて重要です。Z 世代の選択を左右する要素は、真正性、一貫性、そして価値観の一致へと移り始めています。この状況の中で、企業が明確な目的を持って一貫した姿勢を示すことで、発見の瞬間が行動へとつながり、インスピレーションが実際の成果へと結びつきます。

Pinterest Predicts 2026 の完全版レポートはこちらよりご覧いただけます：https://business.pinterest.com/ja/pinterest-predicts/about/

Pinterest について

Pinterest は、インスピレーションを得たり、行動に移すためのアイデアを見つけたり、商品を購入したりすることができる、ビジュアル探索プラットフォームです。サンフランシスコに本社を置く Pinterest は、2010 年にサービスを開始し、月間アクティブユーザー数は世界中で 5 億人を超えています。