シリーズ累計販売80万本突破！“特上級のフィット感”で脇や背中のお肉をキャッチ。スタイルアップを叶える大人気のアンチエイジングブラ「特上脇肉キャッチャー」に新色・モカが登場。

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は12月9日より公式オンラインショップにて、シリーズ累計80万本を突破した「脇肉キャッチャー(R)」シリーズの人気商品「特上脇肉キャッチャー」の新色・モカの販売を開始しました。

「脇肉キャッチャー(R)」シリーズは、加齢や授乳後などで体形崩れに悩む女性を中心に人気となっている、累計販売本数80万枚超えのロングセラーを誇る機能性ブラジャー。なかでも柔らかく滑らかな肌触りとやさしい着け心地で、初めて補整下着にトライする方にもおすすめです。その人気のポイントは以下の5点となります。

ピタッと密着し、脇肉をしっかりキャッチ。なのにきつくない！

「脇肉キャッチャー(R)」シリーズの中でもぴったり体に密着し、やさしい着け心地でありながら脇肉をしっかりキャッチする「特上脇肉キャッチャー」。締めつけずに体に密着する秘密は、パワーネットと縦にも横にも伸びる2WAY素材。ゴム不使用で縫い目が少ないフラット設計のため、後ろ姿に段差ができにくく、すっきりと美しいシルエットを叶えます。

HEAVEN Japan独自の3Dワイヤーで痛みを感じにくい！

通常のワイヤーだと着圧や骨格の違いでワイヤーが体に当たり、たびたび痛みが生じることがあります。「特上脇肉キャッチャー」ではHEAVEN Japan独自の3Dワイヤーを使用することでバストの輪郭に沿いやすく、痛みを感じにくいのが特徴です。

サイドパネルでシルエットすっきり！

体のラインよりバストが広がると太った印象に映ります。サイドパネルを施すことでバストの広がりを抑え、立体感のあるバストをつくりながら、すっきりと美しいシルエットを実現します。

「4枚剥ぎカップ」でふっくら立体感のあるバストに

HEAVEN Japanでは、4枚のパーツを縫い合わせて立体的なカップを作る独自の「4枚剥ぎカップ」を採用。このカップの設計により、谷間メイクしつつ、ふっくらと立体感のあるバストになります。

50サイズ展開で幅広いサイズをカバー

「特上脇肉キャッチャー」はうれしい50サイズ展開。お客様のご要望に応えてサイズを拡充し、BカップからKカップまでと幅広い方に着用していただくことができます。オンラインショップからご購入いただく際、サイズ展開が多いことでサイズに迷ってしまった場合やどの商品がよいか迷った場合などは、LINEやチャット、zoom、メール、電話にてオンラインフィッターに事前無料相談が可能です。購入後の交換や返品も無料でお受けしており、試着感覚でネット購入ができ安心です。

待望の新色は柔らかいブラウンカラーに癒される「モカ」

ほっとするような柔らかいブラウンにベージュのレースが上品な雰囲気となっています。どこか暖かさも感じるようなこの季節にぴったりなカラーとなっています。肌に馴染みやすい「特上脇肉キャッチャー」を仕込んで、冬のファッションも楽しんでください。

「快適な着け心地」「バストの形を整える機能」「服を着たときの立体感」すべてのこだわりを叶えるHEAVEN Japanの下着は、下着を作り続けて45年以上のパタンナーの知見がいたるところに詰まっています。何度も試作とスタッフによる試着を繰り返し、納得のいく商品だけをお届けしています。



私たちはこれからも、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。



＜商品情報＞

商品名：特上脇肉キャッチャー

価格：7,480円(税込)

サイズ：カップB～D、アンダー65～80センチ

カップE～K、アンダー65～90センチ

カラー：モカ、クリスタルピンク、バーガンディー、レディブラック、ピンクベージュ

ページURL： https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3061-moca



※おそろいのショーツは別売りとなります

スタンダードショーツ

価格：1,650円 (税込)

サイズ：M、L、LL、3L

カラー：モカ、クリスタルピンク、バーガンディー、レディブラック、ピンクベージュ

ページURL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5106-moca

Tバックショーツ

価格：2,420円 (税込)

サイズ：M、L、LL

カラー：モカ、クリスタルピンク

ページURL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5113-moca

HEAVEN Japanオンラインショップ

https://www.wakinikucatcher.jp/



株式会社HEAVEN Japan（コーポレートサイト）

https://heaven-jp.co.jp/