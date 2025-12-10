【千葉県柏市】「柏市場 鮮度一番のぼり旗」飲食店への提供を開始

柏市役所

柏市及び柏市場連絡協議会は、柏市場について市民の理解度向上を図り、取引のある飲食店を応援する取り組みとして、「柏市場 鮮度一番のぼり旗」を柏市場から仕入をしている飲食店に提供するプロジェクトを新たに開始しました。

柏市場と飲食店のつながりを可視化することで、市民への柏市場の存在を身近に感じる機会の増加を期待するとともに、市場の新鮮な食材を扱う店舗のさらなる認知向上を図り柏市場と取引のある飲食店を応援するものです。

忘年会・新年会シーズンには、柏市場のぼり旗を目印に、柏市場で仕入れを行っている飲食店を是非ご利用ください。

１ 取組の概要

▲【和食と日本酒のお店 聖-MASA-柏店 様】のぼり旗（大）▲【日本料理 和香 NODOKA 様】のぼり旗お渡しの様子▲【そば・日本料理 美晴 様】▲【炉端おち 様】

(1) 主催

柏市場連絡協議会、柏市

(2) 対象店舗

柏市場で定期的に仕入れを行う飲食店

(3) 提供内容

柏市場 鮮度一番のぼり旗（無料）

(4) のぼり設置店舗の一覧について

趣旨をご理解いただいて、のぼり設置にご協力いただいた飲食店の一覧を公開しました。

２ のぼり設置を希望する飲食店さまへ

のぼり設置店舗一覧 :https://www.city.kashiwa.lg.jp/kosetsuichiba/ichiba_nobori.html

柏市場では、「柏市場 鮮度一番のぼり旗」の提供を順次行っております。

設置をご希望の市内飲食店さまは、下記までお問い合わせください。

３ お問い合わせ先

柏市 経済産業部 公設市場 管理運営担当

TEL:04-7131-2620

メール:kosetsuichiba1@city.kashiwa.chiba.jp