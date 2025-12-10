1月20日(火)「分子シミュレーションの基礎と高分子材料開発の効率化への展開　～高分子のモデリング手法、計算手法、高分子構造形成のシミュレーション技術～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「高分子」と「分子シミュレーション」について解説します。

分子シミュレーションを実務に活かすための実践的な内容に焦点を当てた講座です。

高分子モデリングと計算手法の基礎を整理するとともに、OCTA、LAMMPS、Gromacsなど主要ソフトの特徴、利用手順、研究事例を詳しく紹介します。

実際の開発現場での活用を意識した、ソフトウェア視点で学べるのが本講座の特長です。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：分子シミュレーションの基礎と高分子材料開発の効率化への展開

～高分子のモデリング手法、計算手法、高分子構造形成のシミュレーション技術～

開催日時：2026年01月20日(火) 10:30-16:30

参加費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f08ea71-c7c8-601e-a830-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

────────────

京都工芸繊維大学 材料化学系 教授：藤原 進 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

１.高分子のモデリング手法

２.高分子のシミュレーション手法

３.ソフトウェアの特徴

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演のポイント】

本セミナーでは、階層的な構造をもつ高分子の構造形成に焦点を当て、その基礎概論を述べたあと、高分子のモデリング手法や分子シミュレーション手法の基礎を解説いたします。

また、OCTAやLAMMPS、Gromacsなど、高分子シミュレーションにおいてよく用いられるソフトウェアについて、最近の研究事例を交えて紹介いたします。

【プログラム】

1. 高分子構造形成の基礎概論

1.1 高分子の結晶化

高分子の配向構造

ポリエチレンの結晶化

ポリエチレンの単結晶

1.2 ブロック共重合体のミクロ相分離

マクロ相分離

ミクロ相分離

2. 高分子のモデリング

2.1 階層構造 ～結晶性高分子を例にとって～

高分子球晶の階層構造

高分子シミュレーションの階層構造

2.2 全原子モデル

典型的な相互作用ポテンシャル関数

反応力場 (ReaxFF)

2.3 粗視化モデル ～2つのアプローチ～

単純化した分子モデル

現実的な分子モデル

粗視化モデルの例

3. 高分子のシミュレーション手法

3.1 モンテカルロ (MC) 法

高分子鎖のランダム・ウォークモデル

動力学への拡張

3.2 分子動力学 (MD) 法

MD法とは

差分近似法

シミュレーションで求める量

(例) 単原子分子系

3.3 ランジュバン動力学 (LD) 法

ランジュバン方程式

ランジュバン方程式の解

3.4 散逸粒子動力学 (DPD) 法

DPD法とは

粒子間力

揺動散逸定理

速度Verletアルゴリズムの修正版

4. ソフトウェアの特徴

4.1 OCTA (COGNACなど)

COGNACの概要

COGNACの基本機能

単位系

インストール関連

COGNACの利用手順

4.2 LAMMPS

LAMMPSの概要

LAMMPSの基本機能

単位系

インストール関連

LAMMPSの利用手順

4.3 NAMD

NAMDの概要

NAMDの基本機能

単位系

インストール関連

NAMDの利用手順

4.4 AMBER

AMBERの概要

単位系

インストール関連

AMBERの利用手順

4.5 Gromacs

Gromacsの概要

単位系

インストール関連

Gromacsの利用手順

5. 研究事例

5.1 高分子の構造形成

単一高分子鎖の構造形成

双性イオン性ポリマーブラシ - 水界面における水のダイナミクス

結び目を有するポリエチレンの結晶化

損傷DNAの分子動力学シミュレーション

5.2 両親媒性分子の自己会合

両親媒性分子のミセル形成

双頭型両親媒性分子の高次構造形成

