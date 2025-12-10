【環境DNA調査をDX化】株式会社フィッシュパス、第8回環境DNA学会山口大会に企業展示として参加

株式会社フィッシュパス

遊漁券のオンライン販売システム等を通じて地域の川と釣り人をつなぐ株式会社フィッシュパス（本社：福井県坂井市、代表取締役：西村 成弘）は、2025年12月10日（水）～13日（土）に開催される「第8回環境DNA学会山口大会」に展示企業として参加いたします 。

本学会において、弊社は環境DNA分析サービスのほか、調査の効率化を実現する「採水アプリ」や「採水キット」、さらに分析結果を可視化する「レポートシステム」などのソリューション展示を行います 。

出展の背景と目的

「生物多様性DX」を宣言する弊社では、環境DNA技術とサービスの広報および社会実装の促進を目的として、本学会に出展いたします。 近年、生物多様性の保全や水産資源管理において環境DNA技術への注目が高まる中、弊社の技術がいかにフィールド調査やデータ管理の課題を解決できるかをご紹介し、学会会場での具体的なデモンストレーションを通じて研究者や実務者の皆様と交流を図りたいと考えております。

主な展示内容

1. 環境DNA分析サービス 高精度な分析技術を用いた、水域の生物相調査サービスのご案内。

2. 採水キット 現場での扱いやすさを追求し、サンプリング作業の負担を軽減する専用キットの展示。

3. 採水アプリ 採水時のメタデータ（場所、時間、環境情報など）をスマートフォン等で手軽に記録・管理できるアプリケーション。手書き記録の手間やミスを削減し、データ化をスムーズにします。

4. レポートシステム 分析によって得られたデータを地図上にマッピングし、直感的に把握・共有できるレポートシステム。生物多様性を数値化し、可視化することで、地域ごとの生態系の変化を定量的に捉えることが可能になります。「コップ一杯の水で、地域の川のDX」を実現するツールです。

■ 「第8回環境DNA学会山口大会」開催概要

会期： 2025年12月10日（水）～12月13日（土）

会場： KDDI 維新ホール（山口市産業交流拠点施設 https://ishinhall.com/hall/）

大会公式URL： https://ednasociety.org/topics/%E7%AC%AC8%E5%9B%9E%E7%92%B0%E5%A2%83dna%E5%AD%A6%E4%BC%9A%EF%BC%88%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E5%A4%A7%E4%BC%9A%EF%BC%89/

参考：遊漁券販売プラットフォーム「FISH PASS」について

フィッシュパスは、地域と釣り人をつなぐデジタルプラットフォームを提供しています。アプリ一つで手軽に遊漁券が購入できるだけでなく、安心・安全な釣りライフをサポートする多彩な機能を搭載しています。

＜主な特長＞

・24時間いつでもどこでも遊漁券を購入

・販売店探しや営業時間を気にせず購入可能

・漁協に自動でお知らせ-話しかけられず快適に釣りを楽しめる

・デジタル管理による遊漁券の紛失防止

・釣り場情報・水位情報・遊漁区域をスマホで確認

・ダムの放水や急な増水を通知し、安全な釣りをサポート

・全ての遊漁券に傷害保険が自動付帯（追加料金なし）

▼ フィッシュパス サービスサイト（遊漁券の購入・釣り場情報）

https://www.fishpass.co.jp/

株式会社フィッシュパスについて

「川を囲んで、漁協と釣り人と環境・地域社会を結び、豊かさと賑わいを目指す」を理念に、遊漁券のオンライン販売システム「フィッシュパス」を運営。全国の河川・漁協と連携し、ITを活用した持続可能な内水面漁業の実現と地域活性化に取り組んでいます。 また、環境DNA事業を通じた「生物多様性DX」の推進により、科学的根拠に基づいた資源管理と地域の自然資本の可視化、そして持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

社名：株式会社フィッシュパス

所在地：福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16 福井県産業情報センタービル 6F

代表者：代表取締役 西村 成弘

設立：2016年10月

事業内容：遊漁券販売システム「フィッシュパス」の開発・運営、環境DNA調査事業ほか

コーポレートサイト：https://www.fishpass.co.jp/

本件に関するお問合せ先

株式会社フィッシュパス 広報担当

電話：0776-67-7335

メールアドレス：press@fishpass.co.jp